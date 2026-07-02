México vs Inglaterra: Habrá más pantallas en Reforma tras tragedia en festejos mundialistas en CDMX

El Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México implementarán un nuevo operativo para el partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra, que contempla la instalación de más pantallas en Paseo de la Reforma y otros puntos de la capital con el fin de evitar concentraciones masivas y reforzar la seguridad de los asistentes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la estrategia surge tras los incidentes registrados durante los festejos por la victoria del Tri frente a Ecuador, en los que murieron cuatro personas a causa de las aglomeraciones.

Explicó que, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, se colocarán más pantallas a lo largo de Paseo de la Reforma para distribuir a los aficionados y evitar que la mayoría se concentre en puntos como el Ángel de la Independencia.

"Se están tomando algunas medidas para poner más pantallas a lo largo de todo Reforma para que no haya congregación de las personas en ciertos lugares, sino que pueda dispersarse a lo largo de todo Paseo de la Reforma", señaló la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum indicó que mantiene comunicación permanente con la administración capitalina para fortalecer la organización del evento y prevenir riesgos durante las concentraciones masivas.

Operativo incluirá más pantallas en alcaldías y medidas de seguridad

Como parte del dispositivo para el encuentro del próximo domingo, también se prevé habilitar espacios de transmisión en las 16 alcaldías de la Ciudad de México para acercar la experiencia a la población y reducir la afluencia en el corredor de Reforma en la alcaldía Cuauhtémoc.

Además, las autoridades desplegarán un operativo de seguridad y protección civil que incluirá filtros de revisión para impedir el ingreso de objetos peligrosos, vigilancia reforzada y acciones de movilidad en las inmediaciones de los puntos de reunión.

El protocolo comenzará horas antes del inicio del partido con el objetivo de garantizar una respuesta oportuna ante cualquier emergencia.

¿Qué motivó este reforzamiento del operativo?

El anuncio de las nuevas medidas se da después de los incidentes registrados durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador, cuando cuatro personas perdieron la vida en Paseo de la Reforma a consecuencia de las aglomeraciones.

De acuerdo con las autoridades, la elevada concentración de aficionados en las inmediaciones del Ángel de la Independencia provocó un sobrecupo que derivó en una situación de riesgo durante las celebraciones. Tras estos hechos, los gobiernos federal y de la Ciudad de México acordaron reforzar la estrategia de seguridad para el próximo encuentro.

Sheinbaum lamentó el fallecimiento de las cuatro personas y explicó que las nuevas acciones buscan evitar que se repita una concentración masiva en un solo punto. "A partir de lo que ocurrió el martes y el lamentable fallecimiento de cuatro personas, se están tomando previsiones para poner más pantallas en distintos puntos de Paseo de la Reforma y dispersar a los asistentes", afirmó.

Sheinbaum llama a celebrar con responsabilidad

La presidenta reconoció que resulta complicado contener a cientos de miles de personas cuando se registran celebraciones multitudinarias, por lo que subrayó que la labor de las autoridades será orientar a la población y mantener condiciones de seguridad.

En ese sentido, hizo un llamado a la afición a disfrutar del encuentro de manera responsable, evitar el consumo excesivo de alcohol y atender las recomendaciones de Protección Civil y de los cuerpos de seguridad para prevenir incidentes.

Asimismo, reiteró que México es un destino seguro para visitantes nacionales y extranjeros y aseguró que las autoridades continuarán reforzando los operativos durante los eventos relacionados con la Copa del Mundo.