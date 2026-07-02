Franquicias foráneas invertirán 20 millones de pesos en Puebla

Puebla, Pue. En el segundo semestre podrían llegar nuevas inversiones en el sector de franquicias, sobre todo de otros estados en el rubro de alimentos: serían alrededor de 20 millones de pesos.

Lo anterior lo dio a conocer el vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias (RMF), Francisco Lobato Galindo, quien comentó que en el primer semestre no hubo, porque los empresarios no vieron condiciones para aterrizar proyectos.

Indicó que la economía se mueve de forma positiva en el sector durante la primera mitad del año, al reportar un aumento del 35% en las ventas, influye en la decisión de inversores.

Comentó que entre 200 y 250 empleos se generarán con 20 franquicias que se abrirán, por lo que en septiembre próximo estarían abiertas las plazas para contratación y capacitación.

Sobre los nombres de las franquicias, señaló que aún no puede darlos a conocer, ya que los empresarios deben hacerlo, pero en algunos casos hay poblanos que son socios.

Lobato Galindo dijo que algunas marcas tienen al menos 10 años y tienen éxito en sus lugares de origen con unidades funcionando, pero ahora quieren probar el mercado de la zona centro.

Crecimiento del sector

Puntualizó que las franquicias de otros estados eligen en primera instancia a Puebla, por su crecimiento en el sector y ha generado ello un atractivo.

Comentó que la agrupación ha venido acompañando a los empresarios foráneos para que conozcan las zonas comerciales y elijan dónde operar.

Mencionó que la llegada de más franquicias, si bien representa más competencia, a su vez fortalece al sector poblano, sobre todo en centros comerciales, donde prefieren funcionar.

Asimismo, dijo que las franquicias poblanas deben trabajar para estar al nivel de las que lleguen, porque “siempre la novedad en el sector genera más interés entre los clientes”.

Recordó que el año pasado solo hubo tres inversiones de franquicias foráneas, las cuales siguen operando en los corredores gastronómicos.