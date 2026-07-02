Banamex: pronóstico de crecimiento económico de 1.3% para 2026 ya considera revisiones anuales del T-MEC

El pronóstico de crecimiento de 1.3% para la economía nacional que tiene Banamex para el 2026, ya considera las revisiones anuales del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que se anunciaron el miércoles.

“Nuestro escenario contemplaba ya esta idea de que pasaríamos a revisiones. Justo fue uno de los factores por los cuales revisamos hace unos meses nuestra estimación, de 1.6% a 1.3%. Pasamos de ese escenario de que habría una extensión, a uno de revisiones anuales. Entonces sí está considerado”, señaló Iván Arias, director de estudios económicos de Banamex.

En conferencia de prensa en la que estuvieron presentes los principales economistas del banco, expuso que, si la víspera se hubiera anunciado una extensión del T-MEC, posiblemente se estaría hablando de una revisión al alza.

En un análisis previo, Banamex puntualizó que la decisión de optar por revisiones anuales, está en línea con su escenario base.

“En este sentido, ya se consideraba en nuestros pronósticos para el PIB de este año, que implican un crecimiento económico moderado de 1.3% en el 2026 y de 1.8% en el 2027, toda vez que se prolongará la incertidumbre sobre las condiciones del tratado (más que el tratado en sí), lo que seguiría teniendo efectos adversos para la inversión”, expuso la entidad.

En su documento, detalló que su escenario base contempla que habría revisiones anuales hasta el 2028, cuando las condiciones políticas en Estados Unidos (en el contexto de elecciones presidenciales) permitirían un anuncio de extensión del T-MEC por otros 16 años.

Los analistas de Banamex coincidieron que una mayor incertidumbre seguiría afectando la inversión, que se mantiene detenida.

“Las empresas que están aquí, están dispuestas a mantener su dinero, pero no estamos viendo un crecimiento sostenido de las nuevas inversiones. Ese nivel de inversión es todavía bastante bajo. Con la extensión del T-MEC, se habría visto un incremento de estas inversiones”, señaló Arias.

Rodolfo Ostolaza, subdirector de estudios económicos, comentó por su parte que el grueso de la Inversión Extranjera Directa (IED), son reinversiones, pero si se hubiera extendido el tratado comercial, las perspectivas en este rubro crecerían.

No obstante, destacó que el acuerdo no se ha acabado, sino que no se ratificó por 16 años, pero éste sigue vivo.

“Y cada año nos vamos a estar juntando para decir quiero ésto, quiero lo otro, no estoy de acuerdo. El tratado sigue vigente, más que incertidumbre es una certeza negativa. Eso ayuda a las decisiones de inversión”, subrayó.

Impulsar el crecimiento

Ostolaza resaltó que es claro lo que le falta al país, y es impulsar el crecimiento.

Sin embargo, consideró que ello también lo tiene claro la actual administración, pero tampoco es fácil, pues tienen que atenderse temas como el gasto en las finanzas públicas, las pensiones no contributivas, el tamaño de Pemex y el costo financiero de la deuda, entre otros..

“No es tan fácil ¿Qué le falta al país? Todos sabemos qué. (Lo que necesitamos) es como conseguimos lo que le falta al país”, expresó.

Los analistas de Banamex coincidieron en que otra cosa que falta es una mayor certeza jurídica para las inversiones, entre otras.