WhatsApp activa la función para escanear documentos: así puedes usarla (y lo que no debes hacer)

WhatsApp continúa expandiendo sus herramientas más allá de la mensajería instantánea. En su más reciente actualización, la plataforma integró una nueva función para escanear documentos directamente desde la app, además de mejoras en creatividad con Meta AI y la posibilidad de enviar Live Photos o fotos en movimiento.

Escanear documentos paso a paso

La nueva herramienta, disponible en Android y iOS, permite escanear, recortar, guardar y enviar documentos en formato PDF sin necesidad de salir de la aplicación. Para usarla, sigue estos pasos:

Abre WhatsApp y entra a una conversación.

Pulsa el ícono de clip o adjuntar archivo.

Selecciona la opción Documento.

Toca Escanear documento.

La cámara se activará en modo escáner; apunta al documento que desees digitalizar.

WhatsApp ajustará automáticamente los bordes y mostrará una vista previa.

Envía el archivo o guárdalo en una conversación contigo mismo para conservarlo.

El sistema puede detectar los bordes del papel y crear un recorte limpio. Además, permite escanear varias páginas para enviarlas en un solo archivo PDF. Si no ves la función aún, basta con actualizar la aplicación desde la tienda correspondiente.

Qué no debes escanear con WhatsApp

Aunque esta herramienta facilita el envío rápido de documentos, especialistas en ciberseguridad recomiendan precaución. No se aconseja escanear ni compartir con frecuencia archivos como:

Identificaciones personales.

Documentos bancarios o financieros.

Trámites legales o judiciales, contratos o documentos de demandas.

Papeles académicos o laborales, como constancias, boletas o recibos de nómina.

Compartir estos datos por mensajería instantánea puede exponer información privada si el dispositivo es robado, infectado o accedido sin permiso.

Más funciones nuevas en WhatsApp

Además del escáner, la aplicación añadió Live Photos y fotos en movimiento, que permiten compartir imágenes con sonido y movimiento. También presentó nuevas opciones de fondos y temas personalizados con Meta AI, así como paquetes de stickers inspirados en personajes cotidianos como Pájaro intrépido, Días de escuela y Vacaciones.