Innovación rosa: 3 emprendimientos mexicanos que reinventan la detección del cáncer de mama

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores malignos en el país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Además, su detección suele ser tardía, debido a que 67% de los diagnósticos se hacen en mujeres de entre 50 y 69 años.

La clave para aumentar las tasas de supervivencia es la detección temprana. Sin embargo, muchas mujeres enfrentan barreras como: costos, falta de acceso a unidades médicas, retrasos en el sistema público, temor o falta de educación.

En este contexto, han surgido emprendimientos con propósito que buscan democratizar la detección y atención del cáncer de mama, utilizando tecnología, innovación y modelos de negocio con impacto social.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el cáncer de mama, que se conmemora el 19 de octubre, te presentamos tres casos mexicanos destacados que están transformando el ecosistema rosa desde el emprendimiento.

Eva-Eden

Uno de los emprendimientos más avanzados en el país en esta materia es Eva, fundado por Julián Ríos Cantú, quien a los 16 años creó un brasier con biosensores capaces de detectar cambios de temperatura en el seno, lo que permitía de una forma no invasiva una detección temprana.

El proyecto evolucionó a cabinas (Eva Centers), ubicadas en centros comerciales, para la detección en menos de diez minutos, pues las mujeres podían realizarse el estudio de tamizaje sin radiación ni contacto humano.

Ahora, la empresa mexicana ha evolucionado a Eden, especializada en radiografía que por medio del uso de la Inteligencia Artificial acerca a los pacientes con los centros de salud y ayuda a los radiólogos a realizar diagnósticos precisos.

Actualmente la empresa atiende a más de 15 millones de pacientes cada año y más de 2,200 instituciones de salud y tiene presencia en más de 18 países.

mi-BiomarK

Otro caso de emprendimiento biotecnológico prometedor es mi-BiomarK, surgido del Tecnológico de Monterrey. Este proyecto hace uso de nanopartículas de oro para detectar biomarcadores de cáncer de mama en muestras de sangre.

Su ventaja radica en que no requiere de equipamiento complejo, lo que podría hacer viable su uso en clínicas más pequeñas o zonas con menor acceso a servicios de imagen médica. Actualmente se encuentra en fase de validación y busca financiamiento para pruebas de concepto y para patentar su tecnología.

Thermy

El emprendimiento Thermy también ha desarrollado una solución tecnológica enfocada en la detección temprana. Se trata de un dispositivo médico no invasivo que emplea Inteligencia Artificial y termografía infrarroja para identificar patrones anormales de temperatura en los senos, o cual es señal de posibles alteraciones vasculares asociadas al cáncer.

El sistema analiza las imágenes térmicas con algoritmos propios que aprenden de miles de casos para aumentar la precisión de los diagnósticos. A diferencia de la mastografía, el procedimiento no emite radiación ni requiere contacto físico, lo que lo hace más cómodo y accesible para las pacientes.

Thermy ha sido validado en estudios clínicos con más de 3,700 mujeres en México, logrando detectar más de 140 casos positivos confirmados posteriormente por biopsia o mastografía convencional. Su tecnología permite que la detección temprana llegue a clínicas privadas, hospitales públicos e incluso a unidades móviles. La empresa trabaja en alianzas con instituciones de salud para ampliar su cobertura y actualmente busca escalar su modelo a otros países de América Latina

Estos emprendimientos combinan tecnología, innovación con propósito social, y modelos de negocio que buscan superar barreras de costo, acceso e infraestructura. Estas innovaciones traen ventajas reales para la salud pública: no solo detectan más temprano, sino que lo hacen con modelos accesibles y adaptados al contexto mexicano.