10 películas que todo emprendedor debería ver para entender los negocios

La época decembrina no solo marca el cierre del año, también abre espacio para la reflexión estratégica. Entre reuniones familiares y cierres de año, el cine puede convertirse en una fuente inesperada de aprendizaje para emprendedores, directivos y líderes de negocio.

Navidad y año nuevo también es una época en el que trabajo baja y las películas se convierten en un momento de dispersión e inspiración, por ello te compartimos un listado de películas, algunas basadas en historias reales y otras de ficción, que abordan temas como innovación, liderazgo, ética, resiliencia y visión de negocio. Una selección ideal para ver en diciembre con lentes de emprendedor.

1. Flamin’ Hot: El sabor que cambió la historia (2023)

La película protagonizada por Jesse Garcia cuenta la historia de Richard Montañez, un migrante mexicano que cambió la industria de las botanas al crear Cheetos Flamin' Hot, convirtiéndose en un caso exitoso de intrapreneur.

Lección: La innovación también surge desde la diversidad, la intuición y el conocimiento del consumidor.

Dónde ver: Prime Video, Disney +

2. Coco antes de Chanel / Coco Before Chanel (2009)

El film marra los primeros años de Gabrielle Chanel y cómo rompió con las reglas de la moda para construir una marca icónica de lujo y una de las más influyentes del mundo. Chanel fue una pionera que rompió barreras y es una inspiración para todos aquellos que desean innovar.

Lección: construir una marca implica romper moldes y tener una visión clara de identidad.

Dónde ver: Prime Video, Apple TV

3. En busca de la felicidad / The Pursuit of Happyness (2006)

Basada en una historia real, esta película protagonizada por Will Smith retrata la experiencia de un padre por sacar a su hijo adelante mientras enfrenta la precariedad económica y busca abrirse camino en el mundo financiero. La cinta pone sobre la mesa temas como la perseverancia, la disciplina y la importancia de apostar por el aprendizaje constante, incluso en contextos adversos.

Lección: la resiliencia y la constancia pueden marcar la diferencia entre abandonar un proyecto o lograr que despegue.

Donde ver: Prime Video

4. El juego de la fortuna / Moneyball (2011)

Esta película, ambientada en el mundo del béisbol, es una referencia obligada en gestión empresarial. La historia, protagonizada por Brad Pitt, gerente general de los Atléticos de Oakland, refleja como el análisis de datos y la innovación pueden desafiar modelos tradicionales y generar ventajas competitivas con recursos limitados, pues son recursos para relanzar el equipo.

Lección: cuestionar el “así se ha hecho siempre” puede abrir nuevas oportunidades de crecimiento.

Dónde ver: Netflix, Claro Video, Prime Video

5. Red social /The Social Network (2010)

La película muestra el origen de Facebook, al mostrar como Mark Zuckerberg pasó de ser un estudiante de Harvard a crear un startup de millones dólares. La película también muestra los dramas personales, las relaciones rotas y los problemas legales e invita a reflexionar sobre el costo del crecimiento acelerado, la importancia de los acuerdos y el manejo de relaciones clave en un emprendimiento.

Lección: el éxito empresarial también exige claridad legal, ética y liderazgo emocional.

Dónde ver: Prime Video

6. El lobo de Wall Street / The Wolf of Wall Street (2013)

Protagonizada por Leonardo DiCaprio, la historia muestra el ascenso y caída de un corredor de bolsa cuya ambición y cultura corporativa desmedida lo llevan al colapso.

Lección: es una advertencia sobre los excesos en los negocios e invita a reflexionar sobre ética, liderazgo y los riesgos de crecer sin controles ni valores.

Dónde ver: Prime Video, Apple TV

7. Air: La historia detrás del logo (2023)

Con Matt Damon y Ben Affleck, la cinta cuenta cómo Nike apostó por un joven Michael Jordan y transformó su estrategia de marketing y posicionamiento. Esta película muestra cómo una estrategia innovadora puede revolucionar una marca y una cultura.

Lección: Crear alianzas estratégicas y tener una visión de largo plazo puede cambiar el rumbo de una empresa.

Dónde ver: Prime Video, Apple TV

8. Hambre de poder/ The Founder (2016)

Con Michael Keaton como protagonista, la película muestra cómo Ray Kroc, un vendedor, quiere cambiar la manera en que se hacen y se venden las hamburguesas. El film muestra como McDonald’s pasó de ser un restaurante local a una franquicia global y sus dilemas éticos.

Lección: Escalar un negocio implica decisiones difíciles y dilemas éticos.

Donde ver: Prime Video

9. El becario / The Intern (2015)

Con Anne Hathaway y Robert De Niro, la historia gira en torno a una emprendedora digital y un becario senior que aportan aprendizajes mutuos en una startup de rápido crecimiento.

Lección: Escuchar y construir equipo es tan importante como escalar rápido.

Donde ver: Prime Video, HBO Max, Apple TV

10. Los piratas de Silicon Valley / Pirates of Silicon Valley (1999)

Lección: La competencia, la visión y la ejecución son tan importantes como la idea original.

Donde ver: Prime Video, Apple TV