El mayor reto de las pymes en México no es la tecnología, es retener talento

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son el motor de la economía del país, debido a que el 98% de los negocios; sin embargo, la gestión del talento es un reto y si no le ponen atención podría estar en juego la supervivencia del negocio.

De acuerdo con el estudio “Pymes en México: Impulsar al talento para consolidar su crecimiento”, realizado por MetLife México, uno de los principales retos de los pequeños negocios es la atracción y retención de talento, así lo dice el 62% de las empresas encuestadas, reto que es superior que la innovación y tecnología, que representa el 37 por ciento.

La tracción de talento es un reto para las pymes

De acuerdo con el estudio, conforme la pyme madura, la atracción de talento se convierte en un reto, pues cuando los negocios tienen entre uno y cuatro años, los desafíos son:

40% administración del personal

37% aumento de ingresos

33% innovación y tecnología

Pero, cuando la empresa crece, atraer talento en un mercado competitivo se convierte en un problema, sumado a la necesidad continua de aumentar sus ingresos:

35% aumento de ingresos

33% entorno competitivo

27% atracción de talento

Retención y salario

El estudio de MetLife también puntualiza que la tasa de retención es más alta en las pequeñas empresas, del 85% frente al 75% de las grandes y 78% de las medianas. “Esta variación podría estar influida por el nivel educativo medio de sus colaboradores, puesto que el bajo nivel educativo limita las oportunidades de los empleados y sus posibilidades de buscar trabajo”.

Por otro lado, el salario es el principal motivador para cambiar de empleo, pero a este se suma la estabilidad laboral y las oportunidades de desarrollo; sin embargo, en las pymes es complicado crecer profesionalmente porque suelen ser negocios familiares y con pocos puestos.

Asimismo, las pymes a menudo carecen de recursos para desarrollar a los empleados y atraer personal altamente calificado.

“La búsqueda de mejores salarios lidera la lista de motivos que impulsan a los empleados a considerar un cambio de trabajo, lo cual genera un desafío para las empresas que buscan atraer y retener talento en un entorno económico complejo”, de acuerdo con el informe.

También se puntualiza en que la falta de un salario competitivo (38%) y de equilibrio entre la vida laboral y personal (32%), son los principales retos entre quienes quieren dejar su empresa en un plazo de dos años.

¿Qué pueden hacer las pymes?

Los colaboradores de las pymes buscan un equilibrio entra la estabilidad económica inmediata y la protección a futuro, por eso, el estudio destaca que una opción para aumentar la retención es ofrecer beneficios diferenciados, como un seguro, que mejora la satisfacción.

“Los empleados valoran contar con seguro, porque les proporciona tranquilidad ante imprevistos y protección financiera. El 43% de los empleados siente que su preocupación por la salud personal y el bienestar disminuye gracias a estos beneficios”.

Esto significa que los empleadores tienen una oportunidad para retener al talento al diseñar paquetes de beneficios más integrales, que combinen incentivos financieros de corto plazo con mecanismos de protección y desarrollo de largo plazo.

“Una estrategia así no solo responde a la preocupación financiera de los empleados, sino que también fortalece la retención y el compromiso en un mercado laboral altamente competitivo”.