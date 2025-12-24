Empleo asalariado repunta a 66.5% en noviembre

Pese a que en el penúltimo mes del año se perdieron un millón 58,179 empleos en el país, esta merma se hizo presente en todos los tipos de ocupación, lo que llevó a una recuperación de la tasa de trabajo asalariado, la que pasó de 65.9 a 66.5% frente a octubre, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicados este miércoles reflejan que del total de plazas que se perdieron en noviembre, el 48.9% fue en empleos subordinados, el 30.3% entre trabajadores independientes, el 12.2% entre empleados no remunerados y 8.6% entre personas empleadoras.

Del informe se desprende, además, que algunas condiciones clave del trabajo subordinado mejoraron en México este año, pese a que en esta clasificación de la ocupación hay 179,591 personas menos que a finales del 2024. Entre enero y noviembre ha crecido la proporción de quienes cuentan con acceso a instituciones de salud, prestaciones y un contrato por escrito.

Respecto de los trabajadores con acceso a instituciones de salud como parte de su empleo, en lo que va de 2025 este renglón tuvo un aumento de 111,611 personas, mientras que se redujo en 263,231 casos el número de quienes no tienen este beneficio.

Al considerar a las personas con un empleo remunerado que tienen prestaciones en general, los datos de la ENOE destacan que entre enero y noviembre a esta condición se sumaron 846,460 trabajadores. En tanto, disminuyó en un millón 69,817 personas el renglón de empleados sin este elemento.

En tema de contrato de trabajo por escrito, el grupo de asalariados que cuenta con esta protección en su empleo aumentó en 250,504 personas, a la par de que se redujo en 367,253 el número total de quienes no lo tienen.

Empleo doméstico a la baja

De la información publicada por el Inegi se desprende también un cambio mensual importante en el registro de personas dedicadas al trabajo doméstico remunerado.

Al cierre de noviembre, en estas actividades se desempeñaron 2 millones 181,631 personas, lo que representa una disminución de 356,933 personas respecto al reporte de octubre. De este grupo de la ocupación, el 91.2% son mujeres –y el que abarca casi la totalidad de la baja mensual– y 8.8%, hombres.

Del universo de personas dedicadas en noviembre al trabajo doméstico remunerado, sólo 2.7% tiene acceso a la seguridad social. De acuerdo con el reporte del IMSS, en el programa de afiliación para este sector están inscritas 59,614 personas, una disminución marginal de 1% frente al mes previo.