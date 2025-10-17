L'Oréal y UNESCO celebran 19 años impulsando el talento científico femenino en México

En una noche emotiva dedicada al rigor, la pasión y el impacto social, el programa L'Oréal-UNESCO "Para las Mujeres en la Ciencia" celebró su edición anual en México, reconociendo a ocho “extraordinarias” investigadoras. Este evento marca 19 años de trayectoria en el país, un esfuerzo que ha galardonado a más de 100 investigadoras mexicanas, consolidando una red de talento femenino indispensable para el desarrollo nacional.

A nivel global, el programa celebra 27 años y ha reconocido el trabajo de 4,700 mujeres científicas. Un dato que subraya el rigor y la visión de esta iniciativa es que siete mujeres laureadas con el premio internacional "Para las Mujeres en la Ciencia" han recibido posteriormente el Premio Nobel.

En uno de los escenarios más emblemáticos de la Ciudad de México, el Lunario del Auditorio Nacional, Araceli Becerril Martín, directora de Responsabilidad Corporativa de L’Oréal compartió una invitación a las galardonadas para que “sigamos construyendo esas redes de mentoría, abriendo estos espacios y derribando sesgos y estereotipos para que más niñas, y jóvenes se vean en ustedes y lleguen más lejos".

Agregó que en la empresa el 69% de sus científicos son mujeres y el 55% de las patentes están presentadas por ellas, “entendemos que la diversidad impulsa la innovación”. Con un llamado poderoso, concluyó: "Que la ciencia siga brillando con toda la luz poderosa e inconfundible del talento femenino, porque el mundo necesita ciencia y la ciencia necesita de mujeres."

Barreras estructurales persisten

Andrés Morales, representante de la UNESCO en México, celebró el paso de las galardonadas "del laboratorio al escenario", pero usó el espacio para una reflexión crítica, pues si bien México cuenta con una agenda favorable para los derechos de las mujeres, el avance no ha sido fácil.

"El problema no es la falta de talento. El problema son las barreras estructurales que impiden la mayor participación de mujeres en la ciencia," señaló Morales, apuntando a los estereotipos de género que nacen desde la escuela.

El representante de la UNESCO destacó una iniciativa clave para el futuro, pues se está trabajando en el diseño del primer informe sobre el estado de las niñas y las mujeres en la ciencia en el país, con el objetivo de obtener datos más claros que permitan tomar medidas eficaces. Terminó señalando que “tener más mujeres en la ciencia no solo es un imperativo ético, es ante todo una condición para la innovación, para la excelencia y para el desarrollo sostenible”.

Una convocatoria de récord

Por su parte, la doctora Thelma Castro Romero, vicepresidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, compartió detalles de la nutrida convocatoria de este año, reflejo de la importancia del premio: Para investigadoras consolidadas se presentaron 51 candidaturas de 32 instituciones y 17 estados de la República. Para las becas hubo 119 candidaturas de 49 instituciones de 26 estados del país.

“En 19 años hemos tenido 92 investigadoras jóvenes becadas y 14 investigadoras consolidadas, premiadas, además de 10 galardonadas en distinciones internacionales”. Castro Romero enfatizó que el programa "no sólo reconoce un trabajo excepcional, sino también inspira a las niñas y jóvenes a soñar con un futuro en la ciencia."

Talento naciente

El premio se divide en dos categorías estratégicas, diseñadas para impulsar el talento en distintas etapas de la carrera científica: Trayectorias consolidadas y Talentos nacientes. Araceli Becerril asegura que el objetivo central es crear referentes femeninos que sirvan de inspiración para las nuevas generaciones. Las galardonadas de este año, que trabajan en campos que van desde la vulcanología y la nanotecnología hasta las ciencias de la salud y la biotecnología en alimentos, compartieron frases que resonaron con su camino en la ciencia.

Mayra Cecilia Suárez Arriaga, del Instituto Nacional de Medicina Genómica, hizo hincapié en la necesidad de visibilidad y representación: "Uno no puede ser lo que no se puede ver. Creo que el visibilizar a la mujer, que seamos como referentes para otras mujeres, para otras niñas que quieran dedicarse a esto, hace que vean que se puede hacer."

Judith Bernal Ramírez, del Institute for Obesity Research, del Tecnológico de Monterrey, compartió: “Mi papá murió de cáncer de páncreas y yo decidí dedicarme a entender mejor las enfermedades y poderlas detectar en un mapa que todavía pueda ser tratable. Tuve una profesora que era de ecología microbiana, ella nos platicaba de todos los avances científicos y era como escucharla y estar viendo una película de acción”.

Las otras ganadoras de la beca son: Shirlley Elizabeth Martínez Tolibia, del Instituto de Investigaciones en Materiales, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Monserrat Ivonne Morales Rivera, del Instituto Nacional de Medicina Genómica y María de Lourdes Ramírez Ahuja, de la Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León.

Reconocidas por trayectoria

Por su parte, las científicas con una larga trayectoria destacaron el propósito y la libertad de su trabajo, como la Dra. Lucía Capra Pedol del Instituto de Geociencias de la UNAM: “Mi línea de investigación es principalmente el estudio de volcanes activos en México y en Centroamérica. Yo me dedico a entender qué actividad los volcanes tuvieron en el pasado para poder saber en un futuro en caso de una nueva erupción, qué tipo de erupciones estaríamos observando... ( ) La verdad me considero privilegiada porque hago lo que quiero y sobre todo porque lo que hago después se concreta en algo que puede servir a la sociedad".

Por su parte, la Edda Lydia Sciutto Conde, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM, se dedica al desarrollo de una nueva vacuna oral expresada en plantas y que puede prevenir enfermedades como cisticercosis, prevalente en países no desarrollados. Y Blanca Rosa Aguilar Uscanga, del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), de la Universidad de Guadalajara, que busca transformar la leche materna o leche humana en polvo. “Lo que siempre me ha llenado el corazón es el poder buscar proyectos de investigación que puedan ser implementados hacia la sociedad, que no nada más se quede una investigación en una tesis”.

Homenaje a una estrella: el Legado de Julieta Fierro

La ceremonia tomó un momento de profunda reflexión para rendir homenaje a la astrónoma y divulgadora científica Julieta Fierro, quien falleció el pasado 19 de septiembre.

Andrés Morales, representante de la UNESCO en México, aprovechó su intervención para hacer un reconocimiento a quien describió como "una persona que ha sido muy importante para el desarrollo de la ciencia en México y en el mundo”, dijo que "La doctora Fierro no solo fue una gran astrónoma y una gran divulgadora científica, fue ganadora del premio Calinga de la UNESCO en 1995 por su aporte a la educación, a la ciencia, sino que es una fuente de inspiración, no solo para las mujeres científicas, sino para todas y todos los científicos de este país”.

La presencia de la doctora Fierro y su influencia en inspirar vocaciones fue palpable en la sala, recordada como una figura que rompió el techo de cristal y cuya labor sigue vigente en cada esfuerzo por acercar la ciencia a la sociedad.

