Si no vinculas tu número celular a la CURP, ¿tu app bancaria dejará de funcionar? Esto dice la ABM

Está por terminar el día y recuerdas que es la fecha límite para pagar tu tarjeta de crédito. Buscas tu celular, localizas la aplicación bancaria, ingresas la clave de acceso y aparece esta leyenda: “error, no se puede acceder en este momento”. Intentas dos, tres o hasta cuatro veces y nada. No solo pagarás intereses moratorios, también una comisión —que ronda en 400 pesos— por abono tardío.

La ficción, en ocasiones, supera a la realidad. De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), si no vinculas tú número celular a la Clave Única de Registro de Población (CURP), una vez que venza el plazo legal para cumplir con este proceso, puedes tener problemas para acceder a tu aplicación bancaria.

El próximo 30 de junio vence el plazo para registrar tú número móvil con la CURP. De no hacerlo, asegura el gobierno federal, la línea quedará suspendida y sólo podrás utilizarla para realizar llamadas a números de emergencia y de atención ciudadana.

Tu línea celular es la llave para validar tu identidad y mantener activa tu banca digital, sin ella no puedes acceder a tu aplicación bancaria”, dijo la ABM.

Desde la aplicación de tu banco puedes consultar saldos, hacer transferencias, pagar servicios, revisar movimientos y otras actividades más. Por ello, acotó el gremio bancario, mantener registrada tu línea ayuda a proteger tu acceso y seguir usando tu app con normalidad: “tú número también forma parte de tu banca digital”.

También debes tener en cuenta que los movimientos que haces en tu cuenta de banco son notificados vía SMS o mensaje de WhatsApp, lo cual tampoco ya no será posible si cancelan tu línea móvil.

Bancos como Santander y Plata están advirtiendo a sus clientes que algunas de sus operaciones que requieren validación o contacto por teléfono pueden quedar fuera de servicio si suspenden tu línea.

Se debe tener claro que no es una decisión del banco retirar el servicio. Cancelar la línea es una decisión gubernamental si no se cumple con esta medida.

La mayoría de los usuarios que comenta en redes sociales muestra resistencia para vincular su número. Prefieren, dicen, dar de baja su cuenta y cambiarse a otro banco que facilite sus operaciones o ir a sucursales, “como en los viejos tiempos”.

La desconfianza explica 70% de los casos de no registro y se consolida como el principal obstáculo para el cumplimiento, dice Radamés Camargo, gerente de análisis de The Competitive Intelligence Unit (The CIU). “Este resultado confirma que el principal desafío no radica principalmente en dar a conocer la existencia del ejercicio de vinculación de líneas, sino en convencer a los usuarios acerca de la seguridad, el propósito y el manejo adecuado de la información que ellos provean a los operadores móviles”.

La número de clientes de la banca digital va en ascenso. Por ejemplo, al cierre de 2025, BBVA, el grupo financiero más grande que opera en el país, dio a conocer que, de sus 33.8 millones de clientes, 80% ya es digital, mientras que 73% de las transacciones se realizó a través de la aplicación móvil y del sitio web.

Falta más de la mitad por registrar su número celular

Quedan 15 días para enrolar tu línea móvil con tus datos personales, según la fecha que dio el gobierno. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, (CRT) ha señalado, una y otra vez, que no habrá prórroga para cumplir con el trámite, porque el plazo está fijado en la ley.

“Las líneas que no hayan sido vinculadas serán suspendidas y no podrán realizar ni recibir llamadas ni SMS. Asimismo, únicamente podrán recibir mensajes provenientes de números de emergencia y no tendrán acceso a datos móviles para utilizar cualquier tipo de aplicación, como de mensajería instantánea o bancarias”, dijo la CRT.

Tal como lo publicó El Economista, con fecha 10 de junio, la CRT informó una cartera de 58 millones 380,541 números celulares asociados a la identidad de una persona o empresa. La autoridad promueve la cifra de 144 millones de accesos celulares como la base de líneas móviles, con lo que estarían asociado 40% del universo considerado.

"El proceso de registro obligatorio de líneas móviles continúa avanzando a un ritmo insuficiente frente a la contabilidad del mercado mexicano", señaló The CIU.

Considerando el tiempo y que menos de la mitad de las personas ha vinculado su número de celular, el empresario Carlos Slim, dueño de Telcel, sugirió a las autoridades “dar una reestudiadita para la conveniencia de la gente, porque fue poco tiempo”.

Ten en cuenta que el registro es realizado directamente por las compañías telefónicas, las cuales son responsables de recabar, resguardar y proteger los datos de sus usuarios —nombre y CURP— conforme a la legislación aplicable en materia de protección de datos personales.

En el caso de las líneas de pospago contratadas antes del 9 de enero de 2026, únicamente deberán actualizar sus datos quienes así lo requieran las compañías telefónicas, informó la CRT.

Ven riesgos con la banca digital y otros servicios

Camargo señaló que, a partir del 1 de julio, el principal riesgo radica en la posibilidad de que un número importante (que podría aproximarse a los 100 de millones de líneas) permanezca sin registrar y enfrente restricciones operativas y del servicio.

En la actualidad, la línea móvil ha dejado de ser únicamente un servicio de comunicación. Hoy constituye un eslabón esencial para acceder a aplicaciones financieras, autenticación de servicios, plataformas de transporte, comercio electrónico, servicios de entrega, herramientas de trabajo, educación digital y trámites gubernamentales.

“La desconexión masiva de usuarios tendría efectos que rebasan ampliamente al sector telecomunicaciones. Millones de personas podrían perder temporalmente acceso a mecanismos de autenticación de doble factor, servicios bancarios digitales, aplicaciones de movilidad, plataformas laborales y otros servicios que dependen de la conectividad móvil para operar”, lamentó el especialista de The CIU.

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