A ocho días del cierre, 83 millones de líneas celulares siguen sin registrarse; ¿habrá prórroga de CRT?

A ocho días naturales de que venza el plazo para vincular las líneas móviles a la identidad de sus usuarios, aún no existe certeza sobre si la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunciará una prórroga extraordinaria de 120 días para completar el registro telefónico.

De otorgarse una extensión de último minuto, el proceso podría prolongarse hasta noviembre, durante la celebración del Día de Muertos.

Mientras tanto, todavía permanecen pendientes de asociación un total de 83.16 millones de números telefónicos en todo el país.

La ampliación es factible, porque el entramado de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión ya prevé un periodo extraordinario de regularización de 120 días para las líneas telefónicas que no concluyan oportunamente su proceso de registro.

Y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) también ya emitió un criterio interpretativo mediante el cual, las líneas de pospago cuyos titulares fueron previamente identificados durante la contratación del servicio podrán considerarse como registradas.

Esta disposición podría incorporar de manera automática a más de 26 millones de líneas operadas por Telcel, AT&T y Movistar.

La autoridad, según sus cifras extraoficiales en chats de WhatsApp con la prensa, informa sobre 60 millones 632,507 vinculaciones para el 16 de junio y 61 millones 422,202 accesos vinculados para el 19 de junio.

En cualquiera de los casos, ambas cifras significan un empadronamiento del 42% del mercado para con este registro telefónico, en números redondos.

Esto, tomando de referencia el parque de 144 millones 585,131 números celulares que la CRT presume existen en el país, porque estos datos resultan de la fotografía del mercado móvil para el segundo trimestre de 2025 y se desconoce todavía si la CRT valoró también contabilizar los accesos que la misma industria fue adicionando al mercado en los siguientes tres trimestres, como, por ejemplo, por mexicanos que por primera vez en su vida usan un teléfono.

Los datos de la CRT indicarían que, en 165 días de vinculaciones, entre el 9 de enero y el 19 de junio de 2026, cada día el sector habría registrado 372,255 números con la identidad de alguna personas o entidad, cuando la meta rondaba el registro diario de 1 millón de vinculaciones.

De acuerdo con la regulación actual, los usuarios que omitan el registro de su línea antes del 30 de junio sufrirán la suspensión de sus servicios de voz, mensajería y datos móviles. Tras vencer el plazo, la línea quedará restringida y, en principio, sólo se permitirá realizar llamadas a servicios de emergencia.

La industria de telecomunicaciones ha asegurado que, aun disponiendo de la capacidad técnica requerida, la interrupción total del servicio para millones de usuarios no ocurrirá de manera inmediata.

Por el contrario, la naturaleza operativa del despliegue obligará a realizar una desconexión gradual, de ahí la necesidad de que la CRT anuncie una prórroga.

Este martes, por la mañana se esperan anuncios de algunos operadores para no desconectar a sus clientes que todavía no hayan conseguido validar sus números celulares. Semanas atrás, el 9 de junio, el sitio Nitro informó que la autoridad anunciaría una prórroga cuando estuviese próxima a alcanzar los 90 millones de vinculaciones.

Para entonces, la autoridad había reportado 49 millones 541,262 líneas celulares validadas y asociadas a una identidad física o empresarial, una tercera parte del mercado móvil total considerado por la CRT: los 144 millones de líneas.

Ese dato fue relevante entonces, porque indicó un freno para el periodo del 13 al 19 de mayo; seis días en que el registro sólo creció 3.21%, sumando 1 millón 541,262 nuevos accesos para llegar a la cifra de casi 50 millones de vinculaciones entonces.

Las tres principales compañías del sector, Telcel, AT&T y Movistar, ya acumulan más de 26 millones de vinculaciones por la propia naturaleza del negocio de pospago, que se sumarían a los 61 millones de accesos que la CRT asegura haber promovido su registro.

Si la prórroga ocurre, sería un giro en la postura de la CRT que contrastaría de manera notable con la narrativa institucional sostenida durante meses por esa autoridad, pues todavía en abril el organismo aseguró que la fecha límite del 30 de junio sería inamovible, descartando cualquier extensión del plazo.