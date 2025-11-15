Steam Machine: qué se sabe de la nueva consola de Valve y cuándo se lanzará

Valve vuelve a apostar por el hardware con una nueva línea de dispositivos pensados para llevar el ecosistema de Steam más allá del PC tradicional. Entre ellos, el anuncio que más ha generado conversación es Steam Machine, un equipo compacto y silencioso que busca competir en la sala de entretenimiento sin perder la esencia del juego en computadora. La compañía confirmó que Steam Machine, junto con Steam Controller y Steam Frame, llegará a inicios de 2026.

¿Qué es Steam Machine?

De acuerdo con Valve, Steam Machine es un potente PC de juego integrado en un formato compacto, pensado para utilizarse en pantallas grandes y funcionar con el resto de accesorios que los usuarios ya tienen en su escritorio.

La compañía destaca que el equipo será:

Seis veces más potente que Steam Deck, gracias a una GPU AMD dedicada y semipersonalizada.

Capaz de correr juegos en 4K y 60 fotogramas por segundo, con soporte para FSR.

Silencioso pese a su potencia, algo que Valve calificó como “una locura”.

Compatible con tarjetas SD para ampliar el almacenamiento.

Funcionará con una versión de SteamOS optimizada para pantallas grandes, y será adecuado tanto para un salón como para una oficina. También integrará una tira LED personalizable que puede mostrar funciones del sistema o efectos configurados por el usuario.

Asimismo, incluirá conectividad inalámbrica de baja latencia gracias al Steam Controller Puck, lo que permitirá emparejarlo fácilmente con el nuevo Steam Controller u otros dispositivos compatibles.

Compatibilidad y ecosistema

Valve remarcó que Steam Machine forma parte de un ecosistema abierto junto con el resto de su línea: Steam Deck, Steam Controller y el nuevo visor de RV, Steam Frame.

La Steam Machine puede:

Integrarse con el Steam Controller de nueva generación.

Recibir transmisiones de juegos hacia teléfonos, tabletas, laptops o Steam Deck.

Utilizar periféricos de PC tradicionales.

Ejecutar software más allá de Steam, dado que sigue siendo un PC completo.

De acuerdo con un artículo publicado por la BBC, este anuncio representa el movimiento más ambicioso de Valve desde el lanzamiento de Steam Deck. Según el medio británico, Valve busca “expandir Steam como plataforma más allá de la PC y apuntar directamente a espacios ocupados por consolas tradicionales”, señalando que la nueva Steam Machine podría competir por un lugar bajo la televisión en los hogares.

Para muchos analistas, la potencia anunciada marca un salto considerable frente al Steam Deck, pero aún está por verse cómo se comparará con las consolas de próxima generación.

La integración total con SteamOS y el resto del ecosistema sugiere una estrategia más sólida que el intento previo de “Steam Machines” de 2015, que, según recuerda el medio, nunca logró despegar del todo.

El hecho de que Valve combine PC, consola y ecosistema unificado apunta a una nueva forma de consumir videojuegos “sin amarrar al usuario a un solo dispositivo”.

¿Qué otros dispositivos anunció Valve?

Valve también introduce dos piezas clave del relanzamiento de la marca:

Steam Controller (nueva generación)

Incluye sticks magnéticos, sensores capacitivos y giroscopio.

Ofrece más de 35 horas de batería.

Llega con el Controller Puck, un adaptador inalámbrico y cargador magnético.

Compatible con Steam Machine y otros dispositivos.

Steam Frame (visor de RV)

Un visor ligero, inalámbrico y listo para usarse sin estaciones base.

Compatible con juegos de RV y también con títulos convencionales.

Incluye seguimiento de dedos, controles divididos y sticks magnéticos.

Puede transmitir juegos vía Wi-Fi 6 dedicada o correrlos directamente en el visor gracias a SteamOS integrado.

Permite ampliar el almacenamiento con microSD.

¿Cuándo se lanza Steam Machine?

Valve confirmó que Steam Machine llegará a principios de 2026, junto con Steam Controller y Steam Frame. No se anunciaron precios ni especificaciones finales, por lo que se espera más información en lo que resta de 2025.