Centros de datos e inteligencia artificial, desafío energético de la era digital

En medio de una creciente demanda digital impulsada por la expansión del comercio electrónico, la inteligencia artificial y la transformación digital de las empresas, los Data Centers en México enfrentan uno de sus mayores desafíos: garantizar una infraestructura energética confiable, eficiente y sostenible.

De acuerdo con un informe de DatacenterDynamics, México cuenta actualmente con 1,269 megawatts (MW) de capacidad instalada en centros de datos, lo que lo posiciona como el segundo mercado más grande de América Latina1, tanto en metros cuadrados como en potencia energética. Esta acelerada expansión resalta la necesidad urgente de abordar los desafíos que enfrenta el país en materia de infraestructura eléctrica.

Durante un foro virtual convocado por la constructora Gaya, especialistas coincidieron en que los centros de datos en México enfrentan importantes retos ambientales, pero también representan una gran oportunidad para el desarrollo industrial. De acuerdo con las proyecciones compartidas, se espera que esta industria reciba una inversión directa de 9,200 millones de dólares hacia 2029, además de 27,500 millones de dólares en inversión indirecta, lo que refleja su creciente relevancia en la economía del país.

Hoy, la continuidad operativa de los Data Centers depende tanto de la capacidad de cómputo como de un sistema energético resiliente. Las interrupciones en el suministro eléctrico pueden traducirse en pérdidas millonarias y afectaciones críticas a servicios financieros, logísticos, de salud y plataformas digitales.

“Si bien los centros de datos están diseñados desde su concepción para mitigar estos riesgos mediante esquemas de redundancia, la falta de un sistema eléctrico confiable sigue siendo un factor clave para los tomadores de decisión al momento de evaluar nuevas inversiones. Además, la explosión de la inteligencia artificial y su demanda exponencial de energía por rack representa un reto adicional”, dijo Fernando Velasco, director general de Generac México.

“Como empresa, consideramos que las mejoras continuas en IA y eficiencia de procesamiento podrían generar un consumo energético global cercano a los 1,000 TWh para 2030. Este crecimiento, combinado con la alta densidad de potencia requerida por tecnologías como HPC (High-Performance Computing), pone en jaque la infraestructura energética tradicional.

El auge de la IA impulsa una nueva ola de inversión en infraestructura crítica

De acuerdo con datos de Statista Market Insights, el mercado mexicano de inteligencia artificial alcanzará un valor estimado de 3,700 millones de dólares en 2024, consolidándose como uno de los sectores tecnológicos de mayor crecimiento en el país.

Empresas proveedoras de infraestructura crítica para centros de datos, redes de comunicaciones y entornos industriales han señalado que este avance conlleva un aumento en las necesidades de alimentación y refrigeración de alta densidad, por lo que se vuelve imprescindible innovar en eficiencia energética.

“Esta creciente demanda de energía plantea desafíos en términos de sustentabilidad, por lo que la eficiencia energética en el data center ha tomado un papel protagonista, convirtiéndose en un aspecto fundamental para el diseño y operación del centro de datos del futuro”, agrega el vocero.

Frente a este panorama, indica, tanto la iniciativa privada como los gobiernos locales y federales deben trabajar en paralelo para modernizar la infraestructura energética, impulsar soluciones sostenibles y mitigar riesgos si se busca capitalizar efectivamente el potencial de inversión en este sector: “Con una proyección de crecimiento superior al 15% anual en los próximos años, el ecosistema de centros de datos se perfila como un motor clave para la economía digital de México. Superar los retos energéticos será esencial para atraer inversiones internacionales y posicionar al país como un hub tecnológico estratégico en América Latina”.

Nueva línea de generadores para centros de datos

Generac lanzó este año una nueva línea de generadores de reserva diseñados específicamente para las crecientes necesidades del mercado de centros de datos, que incluye cinco modelos de generadores que van de los 2.25 MW a los 3.25 MW, integrándose fácilmente en ecosistemas energéticos de alta capacidad. Estos equipos destacan por su rendimiento, bajas emisiones, sistemas de arranque redundantes, y capacidades de operación en ambientes de hasta 50 °C, además de cumplir con los estándares más estrictos de la industria.

“Los centros de datos son motores de la economía digital actual, y necesitan soluciones energéticas confiables y escalables que cumplen con las exigencias críticas”, declara, por su parte, Julio César Becerril Regional Data Center & Telecom BDM LATAM de Generac. “El portafolio se complementa con sistemas de energía modulares (MPS), disyuntores configurables y embalaje personalizado. Todo ello responde a una demanda energética impulsada por la expansión de la IA y un entorno energético desafiante, caracterizado por una red eléctrica obsoleta y fenómenos climáticos extremos”, dijo.

(Con información de Nicolás Lucas).