Google invertirá 40,000 millones de dólares en Texas para el desarrollo de tecnologías de IA

Google anunció una inversión de 40,000 millones de dólares en Texas para el desarrollo de inteligencia artificial (IA), en medio de una expansión de los gigantes tecnológicos en este territorio del sur de Estados Unidos.

Esta inversión, que se extenderá hasta 2027, impulsará la infraestructura de la nube de Google y la IA, con el desarrollo de centros de datos, programas para fortalecer la capacidad y la accesibilidad energética, y la capacitación laboral en el estado.

"Traerá tres nuevos campus de centros de datos al estado para impulsar la nueva era de la innovación en inteligencia artificial", creará millas de empleos, brindará capacitación a estudiantes universitarios y acelerará las iniciativas de accesibilidad energética en todo Texas, dijo por su parte el director ejecutivo de Google y Alphabet, Sundar Pichai.

El gobernador de Texas, Greg Abbott y Pichai hicieron el anuncio desde uno de los centros de datos de Google en la ciudad de Midlothian, al norte del estado.

Esta inversión forma parte de la explosiva competencia entre gigantes tecnológicos como OpenAI, Microsoft, Meta, Amazon y Google para construir infraestructura que soporte modelos avanzados de IA.

El mercado energético desregulado del estado y el acceso a fuentes de energía renovables lo han convertido en un lugar atractivo para el desarrollo de centros de datos, incluso cuando las demandas energéticas de estas instalaciones han generado preocupación por la estabilidad de la red eléctrica, especialmente tras las tormentas invernales de 2021 que provocaron apagones generalizados.

OpenAI, creadora de ChatGPT, ha asumido uno de los compromisos más ambiciosos con su proyecto "Stargate" de 500,000 millones de dólares, cuyo campus principal de centros de datos se encuentra en Abilene, Texas.

Meta, la empresa matriz de Facebook, ha invertido millas de millones en centros de datos en Fort Worth, mientras que Tesla trasladó su sede a Austin en 2021 y construyó allí una importante planta de fabricación.

Oracle también trasladó su sede a Austin, y Samsung anunció una planta de semiconductores de 17,000 millones de dólares en Taylor, Texas.

Como parte de su compromiso, Google está creando un Fondo de Impacto Energético de 30 millones de dólares para apoyar iniciativas energéticas en Texas, ante la creciente preocupación de las comunidades por la presión que ejercen los centros de datos sobre el suministro eléctrico local.