Top 10: Los artistas y bandas más escuchadas en Spotify durante 2025

Durante 2025, Bad Bunny se colocó como el artista más escuchado de Spotify, de acuerdo con las cifras reportadas por dicha plataforma.

El puertorriqueño alcanzó a liderar la lista con 19,800 millones de streams, después de lanzar su álbum “Debí tirar más fotos”.

Con este resultado suma ya cuatro años (2020, 2021 y 2022) liderando la lista en esta plataforma, la más grande de streaming musical a nivel global.

Se estima que Spotify cuenta con 289 millones de suscriptores Premium y alrededor de 745 millones de usuarios activos mensuales a nivel global.

Bad Bunny, junto con el grupo de regional mexicano Fuerza Regina, se colocan como los únicos hispanos en el top 10 de los más escuchados durante este año.

En la segunda y tercera posición se ubicaron la estadounidense Taylor Swift y el canadiense The Weeknd, en ese orden.

El cantante indio Arijit Singh también logró colarse en el top, ocupando el lugar nueve.