¿Qué dice la iniciativa de reforma electoral de Sheinbaum sobre Inteligencia Artificial?

La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados incorpora una referencia directa al uso de inteligencia artificial en la comunicación asociada a procesos electorales y plantea obligaciones explícitas para quienes difunden contenidos en radio, televisión y plataformas digitales.

La iniciativa introduce una regla que abarca a “todo contenido relacionado a los procesos electorales” que haya sido “modificado o alterado” mediante el uso de inteligencia artificial, o mediante cualquier otra tecnología. En esos casos, el contenido deberá estar etiquetado por su emisor para permitir su identificación bajo los términos que establezca la ley.

La reforma propone que la responsabilidad de identificación no se quede sólo en quien produce el mensaje. El texto asigna obligaciones a las personas concesionarias de radio y televisión y también a las plataformas de servicios digitales. Estos actores deberán identificar el contenido etiquetado, evitar su difusión cuando no cumpla con las reglas y advertir sobre piezas que circulen sin la identificación correspondiente.

De acuerdo con la iniciativa, la ley establecerá las responsabilidades, medidas y sanciones aplicables a quien incumpla con estas obligaciones.

La inclusión de la inteligencia artificial en las elecciones se presenta como una respuesta a riesgos contemporáneos asociados a la comunicación electoral. En la exposición de motivos, el documento enmarca la reforma como parte de un proceso de fortalecimiento democrático orientado a la participación ciudadana y a la legitimidad institucional, con un énfasis en evitar distorsiones del debate público y en sostener condiciones de equidad.

El mismo paquete de cambios apunta a reorganizar las reglas de comunicación en ejercicios de democracia directa, como las consultas populares, al introducir la participación ciudadana a través de medios físicos y electrónicos, e introducir límites sobre la contratación de propaganda y el uso de plataformas de difusión masiva en consultas populares.

En el diseño normativo, la apuesta sobre IA es, sobre todo, de trazabilidad. La reforma no describe una definición técnica de inteligencia artificial ni detalla metodologías para detectar contenido sintético. Lo que sí hace la iniciativa es instalar un principio constitucional de etiquetado y trasladar a la ley secundaria el detalle operativo, con un circuito de obligaciones que involucra a emisores, concesionarios y plataformas, además de un marco de sanciones por incumplimiento.

La iniciativa deja abiertas preguntas para el debate legislativo. Entre ellas están los criterios para considerar un contenido “modificado o alterado”, los estándares de etiquetado, los procesos de verificación y los límites de responsabilidad para intermediarios digitales y medios de comunicación.