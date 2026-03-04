Brasil ratifica el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur

El Senado de Brasil ratificó este miércoles el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), tras el reciente visto bueno de la Cámara Baja al pacto que creará el mayor mercado común del mundo.

Con esto, solo resta la aprobación del parlamento paraguayo para que sea ratificado por todos los países fundadores del bloque sudamericano (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay).

La Unión Europea anunció el pasado viernes que aplicará provisionalmente el tratado, a la espera de un fallo del máximo tribunal europeo sobre su legalidad.

Negociado durante 25 años y firmado en enero, el acuerdo está a punto de crear un mercado común de unos 700 millones de habitantes.

Sin embargo, genera resistencia entre agricultores y ganaderos europeos, en especial en Francia.

Brasil, el mayor productor mundial de café, carne y soja, entre otros alimentos, fue uno de los mayores promotores del acuerdo.

El Senado lo ratificó este miércoles por "unanimidad", anunció su presidente Davi Alcolumbre. La Cámara Baja ya había dado su visto bueno la semana pasada.

Los congresos de Argentina y Uruguay ya ratificaron con amplias mayorías el acuerdo. Y en el legislativo paraguayo su aprobación es inminente.

El tratado entrará en vigor dos meses después de que la Unión Europea notifique formalmente a los países del Mercosur su decisión de aplicar el tratado provisionalmente.

El pacto eliminará gradualmente aranceles a más del 90% del comercio entre los 27 estados de la UE y los fundadores del Mercosur.

Los dos bloques reúnen el 30% del Producto Interno Bruto mundial.

El pacto es defendido en Sudamérica y Europa como una herramienta para contrarrestar la agresiva política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump.

"El mundo actual es más fragmentado, más escéptico y más proteccionista. Eso hace que el acuerdo con nuestros socios europeos sea aún más vigente y aún más necesario", afirmó durante el debate en el parlamento brasileño la senadora Tereza Cristina.

Del lado europeo España y Alemania son favorables al pacto, que beneficiará las exportaciones de maquinaria y licores hacia el bloque Mercosur.

Pero los agricultores afirman verse amenazados por la llegada de productos más baratos debido a las regulaciones más laxas para la producción en los países del Mercosur.