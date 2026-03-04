Infonavit inicia entrega de Vivienda para el Bienestar en Colima

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) inició la entrega de las primeras casas del programa Vivienda para el Bienestar en Colima, donde prevé construir 13,000 casas durante el sexenio.

Durante un evento realizado en el fraccionamiento Infonavit Andares del Jazmín, el director general del instituto, Octavio Romero Oropeza, informó que actualmente ya se encuentran en construcción 3,000 viviendas en la entidad y que otras 7,500 comenzarán a edificarse este mismo año.

De acuerdo con el funcionario, el avance proyectado permitirá alcanzar cerca del 80% de la meta de construcción prevista para la entidad, con una inversión superior a los 8,000 millones de pesos.

El desarrollo donde se realizó la entrega contempla la construcción de 116 viviendas, de las cuales la mayoría ya fueron adquiridas y sólo quedan 11 disponibles.

A nivel nacional, el programa de Vivienda para el Bienestar prevé la construcción de 1 millón 200,000 viviendas destinadas a derechohabientes que perciben entre uno y dos salarios mínimos.

Durante el acto, el director del Infonavit también señaló que, mediante el programa de reestructura de créditos del instituto, se han modificado 4 millones 856,000 financiamientos considerados impagables en todo el país, de los cuales alrededor de 50,000 corresponden a acreditados en Colima.

Además, informó que en la entidad se han liberado 16,500 hipotecas, lo que permite a las familias contar con las escrituras de sus viviendas.

En el evento participaron también la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva.

La titular de la Sedatu señaló que, con la participación de distintos organismos en este programa, se prevé una meta total de construir 19,000 viviendas en el estado, con una inversión de 11,400 millones de pesos, lo que generaría 57,000 empleos directos y 85,000 indirectos.