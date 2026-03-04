Hay déficit de 50,000 viviendas en Puebla, afirma la AMPI

Puebla, Pue. Con las 8,000 viviendas que se hacen en promedio al año en Puebla durante los últimos seis años, no se alcanza a cubrir el déficit de 50,000 unidades de interés social que se demandan, puntualizó la representación en la entidad de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

Julio Javier Préstamo Abrego, presidente en Puebla del organismo, explicó que mercado sí existe, pero el panorama económico es incierto y hay una desaceleración del ritmo de producción por parte de los desarrolladores.

Mencionó que el poder adquisitivo ha ido a la baja al grado de que familias no pueden acceder con sus créditos del Infonavit a casas económicas que oscilan entre los 500,000 y 600,000 pesos.

Ahondó que otro tema es la escasez de tierras para hacer más proyecto de vivienda, ni siquiera para vertical, lo cual implica que constructores prefieran aprovechar lo disponible para hacer casas más rentables, es decir, media residencial y residencial.

Comentó que el costo del metro cuadrado ronda los 700 pesos en la zona urbano, lo cual es caro para hacer proyectos de vivienda de interés social, situación que debe preocupar al sector empresarial, que están haciendo obras ajenas al Plan Nacional de Vivienda.

“Los desarrolladores son ajenos a las 48,700 casas que prevén autoridades federales y estatales construir en seis años, cuyo volumen está destinado a un sector y no es abierto a la población”, comentó.

Encontrar terrenos

Ante ello, consideró que los gobiernos deben contribuir a localizar terrenos para que el sector privado no interrumpa o disminuya cada vez más la oferta de vivienda, misma que en este 2026 será de 8,000, igual baja comparada con el año pasado.

Préstamo Abrego reiteró que se requieren tener medidas concretas que generen alternativas para atender la demanda acumulada.

Asimismo, afirmó que hay un impacto real de los altos precios del suelo para proyectos habitacionales, lo cual implica no hacer más si tampoco hay la capacidad de compra.

“Las autoridades deben contribuir a satisfacer la oferta de casas, porque en la zona metropolitana donde se concentra el 60% de la producción total, la tierra está pulverizada y cada vez más cara”, contó.

Puntualizó que se ha avanzado por la Canadevi en identificar las zonas susceptibles para construir, pero se requiere el apoyo de las autoridades en las negociaciones, ya que los ejidatarios quieren el doble cuando el terreno ni siquiera cuenta con servicios.

Indicó que en el caso de los trámites se requiere impulsar la homologación y simplificación entre los municipios que conforman la zona metropolitana, para ejecutar los obras.