Asociación Poblana de Hoteles y Moteles reporta recortes del 15% de personal por baja ocupación

Puebla, Pue. La Asociación Poblana de Hoteles y Moteles reportó recortes en promedio del 15% de personal en 30 negocios por la baja ocupación de cuartos en los dos primeros meses, a consecuencia de la “cuesta de enero”, informó su director ejecutivo, Gustavo Ponce de León Tobón.

Comentó que si no toman esas medidas se comprometen las operaciones en general de los establecimientos, sobre todo los que son negocios familiares.

“Al final del año pasado, alrededor de 20 socios vieron que sus ingresos no fueron los esperados, por ende deben aplicar medidas de recortar gastos, lo que incluye personal”, comentó.

Estimó que 180 empleados fueron despedidos, de los cuales 60% eran de contratación temporal, quienes llegaron en diciembre y se espera conservarlos, pero no se pudo por la baja ocupación hotelera.

Confió que este personal se logre colocar en otros hoteles de la Angelópolis, los cuales están padeciendo la rotación de personal, otro fenómeno que igual afecta las operaciones, porque migran quienes fueron capacitados y certificados.

Ponce de León comentó que la capacitación de un trabajador cuesta entre 8,000 y 10,000 pesos, ya que reciben cursos en primeros auxilios, atención al huésped e higiene, ya que es el servicio que más cuidan con los huéspedes.

Semana Santa

Admitió que es difícil este primer trimestre para el sector hotelero, el cual no considera que se recupere con las próximas vacaciones por Semana Santa, ya que hasta verano es cuando pueden ver mejores cifras en derrama económica.

En tanto, dijo que las contrataciones de personal no cree que ocurran, sobre todo de nuevo ingreso, ya que los hoteles están buscando con experiencia de tres años mínimo, porque están capacitados.

Sostuvo que los empresarios del sector ofrecen salarios competitivos, mismos que han mejorado en los últimos tres años para abatir la rotación.

Asimismo, descartó que haya inversiones en este trimestre para hacer remodelaciones, ya que esperarán a mediados de año para ver dónde hacer mejoras.