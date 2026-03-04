Congreso de Jalisco busca obligar a proveedores del Estado a fondear apoyo a mipymes

Gudalajara, Jal. En un intento por fortalecer los mecanismos de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) afectadas por hechos de violencia recientes, la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Congreso de Jalisco alista una iniciativa para hacer obligatoria la aportación del denominado “5 al millar” a cargo de los proveedores del gobierno estatal.

La presidenta de la comisión legislativa, Gabriela Cárdenas, explicó que actualmente dicha contribución que alimenta el Fondo Impulso Jalisco (FIMJA) es voluntaria, por lo que no todos los proveedores inscritos en el padrón estatal la realizan.

“Los que son proveedores del gobierno del Estado lo pagan si quieren, y lo que nosotros vamos a hacer es que sea obligatorio; con eso vamos a estar incrementando este fondo con más de 60 millones de pesos que van a ir directamente a seguir reactivando la economía y promoviendo la empleabilidad”, señaló la legisladora.

El FIMJA fue creado durante la pandemia como un instrumento financiero para preservar el empleo y otorgar apoyos a negocios locales. Se fondea con recursos provenientes del 5 al millar aplicado sobre contratos con el gobierno estatal.

De aprobarse la iniciativa, todos los proveedores que venden bienes y servicios al Estado estarían obligados a realizar esta aportación, lo que permitiría fortalecer la bolsa disponible para créditos y apoyos directos a empresas que han perdido inventarios, infraestructura o capital de trabajo.

Impacto fiscal

Gabriela Cárdenas reconoció que el Estado enfrenta presiones adicionales en materia presupuestal, luego de que la coordinación del gabinete económico anunció una bolsa superior a 4,600 millones de pesos para reactivar la economía tras los hechos violentos del 22 de febrero.

Sin embargo, advirtió que esos recursos ya estaban etiquetados para metas específicas de desarrollo económico, como atracción de inversión y proyectos estratégicos, por lo que redirigirlos a la atención de la contingencia podría dejar desatendidos otros objetivos.

“Al destinarlos a una contingencia, nos lleva a pensar que tendríamos que incluso considerar un incremento presupuestal, porque estamos dejando descobijadas metas que ya estaban planteadas”, afirmó.

La comisión de Hacienda también presentó una iniciativa para autorizar a los municipios a ampliar plazos y otorgar descuentos en multas, recargos, predial y licencias de giro, con el objetivo de aliviar la carga financiera de familias y pequeños comercios.

Llamado a Federación

La diputada Cárdenas hizo también un llamado al gobierno federal para acompañar el esfuerzo estatal con recursos extraordinarios.

“No estoy escuchando nada de la Federación. No hay ni un solo recurso federal para apoyar a Jalisco y a los estados que sufrieron daños. Por cada peso que ponga Jalisco, la Federación debería poner otro”, enfatizó la legisladora.