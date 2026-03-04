GE Vernova inaugura nuevo complejo de ingeniería en Querétaro

Querétaro, Qro. GE Vernova, compañía del sector energético, inauguró sus nuevas oficinas de ingeniería en Querétaro.

Las nuevas instalaciones agrupan un centro digital de atención al cliente para la simulación y validación de software; además de un Laboratorio de Controles para pruebas y asistencia remota; un Laboratorio de Materiales para el análisis de causas raíz en América Latina; y capacidades de fabricación aditiva (impresión 3D).

El director de Tecnología y gerente general de Gas Power Engineering de GE Vernova México, Juan Antonio Asencio Armenta, mencionó que la división de Energy fue la primera en apostar por Querétaro, lo que abrió la puerta para otras divisiones de la compañía.

“Lo que hoy inauguramos, ante todo, es una apuesta por el talento mexicano. (…) Hace 130 años encendimos la primera luz de GE Vernova en México. Renovamos ese compromiso para que la luz siga guiando la innovación global desde el corazón de México, desde Querétaro”, declaró.

El CEO del segmento de Energía de GE Vernova, Eric Gray, destacó que GE tiene 130 años de operaciones en el país, en Querétaro suma 27 años de actividades. El directivo resaltó el talento de los ingenieros locales, quienes han participado en la consolidación de precios.

Las oficinas también concentrarán labores de mantenimiento planificado y no planificado, las actualizaciones de equipos y las adaptaciones para clientes de todo el mundo, de acuerdo con información del gobierno estatal.

Este espacio, ubicado en la capital de Querétaro, integra capacidades en simulación digital, validación de software, análisis de materiales, fabricación aditiva y realidad aumentada.

Las nuevas oficinas de GE Vernova representan la consolidación de una apuesta estratégica por el conocimiento, la energía y la innovación, mencionó el gobernador Maurico Kuri González, durante la inauguración de las instalaciones.

Además de diseñar soluciones para la generación de energía, tecnologías de gas, electrificación y renovables -agregó- la compañía trabaja en sistemas de control, en materiales avanzados, etcétera.

En materia energética, dijo, Querétaro tiene una infraestructura sólida, con subestaciones de potencia, líneas de transmisión estratégicas y capacidad instalada para sostener el crecimiento industrial.

Instalan laboratorio de realidad inmersiva en la UTEQ

Este miércoles también inauguraron el Laboratorio de Realidad Inmersiva en la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ), en colaboración con GE Vernova y el Clúster Energético del estado.

Es el primero de su tipo en una universidad pública en el país y fortalecerá la educación tecnológica avanzada. En este espacio se desarrollará talento especializado en la industria 4.0, con aplicación en los sectores energético e industrial.