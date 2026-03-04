Ya no hay espacio para un Maximato

Desde la privilegiada tribuna de las mañaneras, la Presidenta Claudia Sheinbaum hace campaña para “la revolución de las conciencias” y por sus lealtades no sólo repite las consignas contra la oposición, repite las lopezobradoristas alteraciones de la historia.

No se critica que su acendrada lealtad le lleve a sacrificar su personal estilo sobrio por cumplir con su compromiso de darle continuidad a un régimen creado para la realidad de 2018, no para la de 2026.

Lamentablemente los más duros del lopezobradorismo, fieles al expresidente, no corresponden a esa lealtad, y respaldan la imperdonable obsesión de no aceptar que el México del maximato ya no existe.

Justifica la reforma judicial

En sus afanes de justificar la barbaridad de elegir a los jueces por voto popular, Celia Maya, titular del Tribunal de Disciplina Fiscal critica acremente que el expresidente Zedillo dejó al Presidente de la Suprema Corte encabezar el Consejo de la Judicatura.

Originalmente la idea era que la Corte solo fuera tribunal constitucional y la supervisión de los juzgadores federales la hiciera el Consejo; pero, a veces, para hacer lo correcto hay que hacer cosas no muy buenas, y se dejó a la Corte el Consejo, a cambio de rechazar el anatocismo, el cobro de intereses sobre intereses que muchos exigían.

El anatocismo hubiera derrumbado el sistema de pagos de México, pero el lopezobradorismo repite la falacia de que se rescató a los bancos, no al pueblo, y parece que por sus aldeanas obsesiones, hubiera preferido el derrumbamiento del sistema de pagos, como quien, para quemar la casa del vecino, quema la propia.

Mayor blindaje para vehículos de Sedena

Anunció la Secretaría de la Defensa Nacional que alista la compra de camionetas con un blindaje tan elevado que pueda soportar ataques de armas de fuego del más alto calibre, así como granadas y explosivos, informó un diario capitalino.

Advierte el anuncio que se equiparán ocho camionetas con blindaje nivel V plus, capaz de resistir la penetración de proyectiles calibre 7.62x51mm, y con piso y motor que resistan granadas de fragmentación y explosivos improvisados.

Es la mejor prueba que erran quienes creen que la lucha contra los cárteles es programa sexenal, olvidando que el Gobierno de la Republica sabe, y sabe bien, que quitarles el control de tantas comunidades es tarea que trasciende sexenios.

NOTAS EN REMOLINO

Para quienes dudan de la renovación del T-MEC. Jameson Greer, representante comercial de Estados Unidos, dijo que en las pláticas se discutirá revisar las reglas de origen … Nunca más acertado el calificativo de populismo de la Suprema Corte que con el espectáculo itinerante de los ministros … La ingeniería social de la alimentación saludable no contaba con la inflación que encareció los productos de la canasta básica y las familias no pueden adquirir la dieta saludable … Nos enteramos que Manuel Bartlett Díaz cumple 90 años en festejo que reunió a expriístas y no priístas de Puebla, incluido el Gobernador Alejandro Armenta … Consejo de Bernard Baruch para tiempos electorales: “Vota por aquel que promete menos. Será el que menos te decepcione” …