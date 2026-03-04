Inseguridad, cambios regulatorios y retención de talento, factores de mayor impacto para empresas del Bajío

Querétaro, Qro. La inseguridad, los cambios regulatorios, además de la atracción y retención de talento, figuran entre los principales factores que este año podrían tener un mayor impacto en las operaciones de las empresas del Bajío.

En la región 57% de altos directivos mencionó a la inseguridad como el factor que podría tener mayor impacto, incluso superó el referente nacional de 47%, expusieron especialistas de KPMG al presentar los resultados regionales del estudio Perspectivas de la Alta Dirección en México, 2026.

El segundo factor, con impacto en las operaciones de las empresas, serán los cambios regulatorios, así lo manifestó 48 por ciento. Para 46% es la atracción y retención del talento.

Además de las fluctuaciones en el consumo interno que recibió 37% de las respuestas de la región. Y la implementación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA), mencionada por 29% de la alta dirección.

Al comparar los resultados del Bajío y los nacionales, cambió la posición de los primeros dos factores que más impactarán las operaciones de las compañías: mientras en la región la inseguridad tiene el primer peldaño y los cambios regulatorios el segundo, a nivel nacional es a la inversa.

Respecto al impacto que tendrán estos factores en las operaciones de las empresas, 48% manifestó que podrían representar un incremento en el costo de los insumos y servicios.

Otras afectaciones relevantes son el deterioro de márgenes de ganancia (43%), la adaptación del modelo de negocio a nuevas regulaciones o tecnologías (40%), la disminución de la demanda de productos y servicios (35%) y el aumento de ingresos, inversiones o márgenes de ganancia (31 por ciento).

En paralelo, la alta dirección del Bajío identificó los principales retos para México durante este año: incrementar la confianza en el Estado de Derecho, lograr una revisión del T-MEC que sea adecuada para México, así como aplicar políticas públicas que fomenten la inversión privada, atraer inversiones y mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La percepción que tienen sobre la economía mexicana refleja que 53% prevé un estancamiento, 24% que se mantendrá en crecimiento y 23% que entrará en recesión.

Planes de expansión

Aunque al interior de las empresas la mayoría considera que sus ventas aumentarán este año, el optimismo aumenta en la perspectiva de los próximos tres años (2027-2029); incluso, 76% prevé realizar nuevas inversiones en el 2026, impulsadas por las necesidades de los clientes, el desarrollo de nuevos producto o servicios, entre otros puntos.

Además, 45% de las empresas de la región planea expandir su presencia operativa en el país: y los mercados predilectos para hacerlo son Jalisco (58%), Querétaro (54%), Estado de México (50%), Guanajuato (50%) y Ciudad de México (38 por ciento).

Retos, riesgos y adaptación

En este contexto, el estudio muestra que las empresas están viviendo momentos de alta complejidad, sumando nuevos eventos: tarifas, guerras, la revisión del T-MEC, riesgo de pandemias, disrupciones tecnológicas y en las cadenas de suministro; por lo que están aprendiendo a vivir en un entorno complejo y ambiguo, expresó el socio líder de Clientes y Mercado de KPMG México, Ricardo Delfín.

Al explorar en la gestión de riesgos, en el Bajío los riesgos de mayor impacto en el corto plazo son la inseguridad y la falta de Estado de Derecho, los ciberataques, las nuevas regulaciones; a largo plazo: la IA en los procesos, la recesión económica local o global, las políticas monetarias, expuso el socio líder de Private Enterprise KPMG México, Jesús Luna.

Por tanto, el estudio señala que la gestión integral de riesgos es esencial para garantizar la resiliencia empresarial en un panorama disruptivo, aunado a estrategias de transformación digital, la innovación y la atracción de talento.