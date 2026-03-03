PT no va con reforma electoral de Sheinbaum; Monreal admite que negociaciones se han puesto difíciles

Sin un documento oficial, el coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, reiteró que su bancada no avalará ningún retroceso democratico que contenga la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, al tiempo que advirtió que se corre el riesgo de regresar a un partido único.

Desde la Cámara de Diputados, el líder del PT afirmó que aunque todavía no ha sido presentada de manera oficial la iniciativa, su partido no tiene coincidencia en algunas cosas que se ha anunciado traerá la reforma electoral.

"No es una cosa menor… Nosotros por eso sostenemos que debemos de cuidar la ruta de la pluralidad, la ruta de la democracia… Si viene lo que se ha platicado, lo que se ha expuesto en la ruta de que cambia el formato de el acceso a los diputados de Representación Proporcional, pues no hay duda de que cambia el sistema, porque ahí se vuelven innecesarios los partidos políticos", expresó.

Incluso, defendió que su desacuerdo no es por el tema de las listas de plurinominales, ni del recorte de sus recursos, sino "de cuidar la democracia", y del riesgo de "irnos a un tema de partido de Estado. No queremos correr ese riesgo".

"No vamos en el retroceso a la democracia, no vamos", enfatizó.

El petista también llamó a priorizar la unidad de la 4T, aunque reconoció que este ejercicio puede traer diferencias “que nos termine, digamos, rompiendo la ruta de 27 y la ruta de 30”, ello luego de señalar que en los últimos días se desató “una campaña un poquito ruda” en contra del partido por su posición sobre esta reforma.

Por su parte, el coordinador del PVEM en San Lázaro, Carlos Puente Salas, reiteró que su partido sigue en la misma sintonía de no emitir posicionamiento hasta conocer la reforma.

Aunque dijo que "es una buena señal que sea una iniciativa que se revise. Así creo que ha pasado con todas, que no sea solamente escrita, y que salga como salga, que luego puedan venir con errores, como lo señalaba la presidenta de la República".

Los cambios

El diputado y vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien es cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, detalló que la iniciativa no fue presentada debido a que se decidió quitar algunos temas que en un inicio planteó la Comisión presidencial, tales como la revocación de mandato, la eliminación del fuero constitucional, posponer para 2028 la elección del 50% de jueces y magistrados, una reforma completa de las dos cámaras del Congreso de la Unión y de todos los congresos estatales, así como la situación salarial de diputados locales y federales.

Y es que adelantó que esta reforma se dará por partes, primero la materia electoral y antes de que termine el periodo de sesiones, se prevé sacar los demás temas.

"Es una iniciativa de reformas constitucionales circunscrita únicamente al tema electoral, tanto a la elección de los senadores y senadoras… se traían muchas otras cosas, como el problema salarial de diputados locales, diputados federales, que eso implica una reforma completa a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.

"También había modificaciones al número de regidores. También eso implica, pues, una ley general para todos los ayuntamientos y se señalaba en esta en esta presentación una serie de aspectos relacionados con la consulta popular que implicaba, pues, la revisión de revocación de mandato, la propia elección del poder judicial. Entonces se hizo una separación", expresó.

"Cada vez se pone más difícil"

Finalmente, tras confirmar que la iniciativa no llegaría este martes al Congreso, el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que “cada vez se pone más difícil” conseguir el apoyo de sus aliados para que esta reforma salga con mayoría calificada.

“Obviamente, ya al expresar adelantos del voto de los aliados, cada vez se pone más difícil, porque, evidentemente, con sus expresiones adelantan un voto que no coincide con el acompañamiento de la iniciativa, pero que nosotros no vamos a descansar ni vamos a rehuir el que convenzamos o el que intentemos que nos acompañen.

“Y si no fuera así, yo lo he dicho y lo sostengo, no sería más que un desarreglo temporal, un desacuerdo legislativo temporal que no pone en riesgo otros actos de unidad, tanto legislativo como político-electoral”, argumentó.