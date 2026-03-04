Dos tercios de Cuba quedan a oscuras tras una falla masiva en la red eléctrica nacional

Dos tercios de Cuba, incluida La Habana, quedaron sin electricidad este miércoles por una falla en la red nacional, en un contexto ya tenso por la aguda crisis económica en la isla, agravada por el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos.

La red eléctrica de Cuba sufre regularmente cortes de suministro debido al envejecimiento de la infraestructura y la escasez de combustible. La isla de 9.6 millones de habitantes ha experimentado cinco apagones generalizados desde finales de 2024.

La empresa nacional de electricidad (UNE) informó que la "desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN)" se produjo poco después del mediodía en el oeste y centro del país por una avería en la caldera de la central Antonio Guiteras, a unos 100 km de la capital. Diez de las 15 provincias del país están afectadas.

Además de recurrentes apagones generalizados, los cubanos soportan larguísimos cortes programados diarios. La capital cubana ha tenido en los últimos días cortes de más de 15 horas, que en las provincias pueden prolongarse por más de un día.

Los apagones se han agravado desde que la administración de Donald Trump impuso un bloqueo energético de facto tras el derrocamiento del mandatario venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana, y el cese, bajo presión de Washington, de los envíos de petróleo desde Caracas a la isla de gobierno comunista.

Desde el 9 de enero no ha llegado a Cuba ningún tanquero, lo que obligó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a adoptar medidas drásticas de ahorro, incluidas la suspensión de la venta de diésel y el racionamiento de la gasolina, así como la reducción de algunos servicios de atención hospitalaria.

"Un puntillazo"

El apagón cayó como un balde de agua fría sobre los cubanos, que a diario lidian con limitaciones de transporte y una inflación galopante que golpea su vida cotidiana y aviva la incertidumbre sobre el futuro.

Para Damián Salvador, de 51 años y padre de un bebé de seis meses, es "un puntillazo". Teme que se "se eche a perder todo" lo que guarda en su heladera: "la carne, la leche del niño, todo".

"Es impredecible cuándo se restablecerá (la electricidad) y es bien engorroso solamente pensar en esta situación", explicó Beatriz Barrios, de 47 años y trabajadora del sector del turismo, muy afectado por las sanciones estadounidenses.

Debido a la escasez de combustible, Air France anunció este miércoles que suspenderá los vuelos a La Habana desde finales de marzo hasta mediados de junio. Otras aerolíneas internacionales ya habían anunciado la suspensión de sus servicios hace varias semanas.

El jubilado Alfredo Menéndez (67) ya no sabe cómo rogarle a Dios "que suceda algo que (...) mejore la vida" de los cubanos, porque "esto ya no es vida".

Para justificar su política, Washington alega la "amenaza excepcional" que representa Cuba, una isla caribeña situada a tan solo 150 km de la costa de Florida, para la seguridad nacional estadounidense, debido a sus relaciones con China, Rusia e Irán.

Entre el 1 de enero y el 15 de febrero, la disponibilidad de electricidad en el país se redujo un 20% en comparación con 2025, año en el que Cuba apenas cubrió la mitad de sus necesidades, según cifras oficiales recopiladas y analizadas por la AFP.

Las ocho centrales termoeléctricas del país, casi todas inauguradas en las décadas de 1980 y 1990, sufren averías con regularidad o deben permanecer cerradas por largos periodos de mantenimiento.

En febrero, toda la región oriental de la isla, donde se encuentra Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país, quedó a oscuras debido a otra avería en la red.

El gobierno cubano afirma que las sanciones estadounidenses le impiden reparar su red eléctrica, pero los economistas señalan la crónica falta de inversión del Estado.

En medio de las tensiones entre Washington y La Habana, Ecuador, cuyo presidente Daniel Noboa es un estrecho aliado de Trump, ordenó este miércoles la expulsión del embajador cubano en Quito y de toda la misión diplomática.

El martes, Quito había ordenado el cese de las funciones de su embajador en La Habana

No se dieron a conocer los motivos de la decisión que la cancillería cubana calificó como un "acto inamistoso" que "no parece casual" en momentos en que Washington aumenta la presión y las sanciones contra la isla.