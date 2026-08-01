Querétaro vence 3-2 con drama a unos Tigres con el rumbo perdido en el Apertura 2026

El Querétaro se apuntó un nuevo triunfo en tiempo agregado al vencer 3-2 a unos Tigres perdidos en la incertidumbre, el sábado en el estadio La Corregidora por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

Bajo el mando del director técnico chileno Esteban González, los Gallos Blancos del Querétaro llegaron a seis puntos y tomaron el sexto lugar.

Los queretanos, con una de las nóminas más modestas de la liga azteca, hilvanaron esta victoria ante un rival de mayor potencial. La jornada anterior vencieron de visita al Pachuca 2-1 en los agregados.

Los Tigres se quedaron con un punto en el decimoquinto lugar, sin ganar aún en el naciente torneo.

Los felinos también transitan el fin de su era dorada al comenzar el torneo sin el francés André-Pierre Gignac, su máximo goleador histórico, y sin el argentino Ángel Correa, recién fichado por el River Plate.

Además, a inicios de la semana, el argentino Guido Pizarro renunció a la dirección técnica ante la falta de "certeza en el rumbo del proyecto".

El mexicano Hernán Elizondo, quien dirigía la categoría sub 21, fue llamado de emergencia para hacerse cargo del primer equipo para este partido y para el inicio de la Leagues Cup la próxima semana.

Los Gallos tomaron una cómoda ventaja de dos goles antes del minuto 20. Alí Ávila, el goleador del equipo, hizo el 1-0 al minuto 11 al rematar en el área chica una pelota que rechazó el portero argentino Nahuel Guzmán.

Al 18', tras un contragolpe que condujo desde su propio terreno, el argentino Mateo Coronel llegó a los linderos del área y firmó el 2-0 con un disparo raso.

El uruguayo Rodrigo Aguirre puso en la pelea a los felinos con el 2-1 que definió de cabeza y a bocajarro, a pase del argentino Juan Brunetta, al 41'.

Ya en la segunda mitad, Brunetta provocó un penal y él mismo lo cobró al 60' para empatar 2-2.

El uruguayo Santiago Homenchenko hizo el 3-2 para los queretanos con un penal al 90'+12.