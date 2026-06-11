Así fue la llegada a la inauguración del Mundial 2026

Un tránsito intenso y una fuerte presencia policiaca marcan la llegada al partido inaugural del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México. Varias avenidas, entre ellas Periférico y calzada de Tlalpan fueron parcial o totalmente cerradas en un radio amplio alrededor del coloso de Santa Úrsula para impedir que se acerquen las manifestaciones anunciadas por maestros, madres buscadoras y otros movimientos sociales.

Para la mayoría de los aficionados, acceder al partido entre la selección de México y la de Sudáfrica significa caminar la última milla del recorrido hasta cada una de las entradas del clásico estadio Azteca.

Ya en las inmediaciones del estadio y pese a los miles de aficionados que se dan cita en el lugar, el acceso es rápido. Miembros de la Guardia Nacional y policía de la Ciudad de México cuidan las máquinas que escanean los boletos electrónicos, únicamente disponibles a través de la aplicación de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA). Todo está bastante bien señalizado, por lo que encontrar el asiento es bastante sencillo.

El estadio luce remodelado, cesped impecable, pantallas nuevas, un cintillo móvil alrededor de las gradas que anuncia la Fifa World Cup 2026; así como las banderas de todos los países del mundo. Las siglas de la Fifa cuelgan imponentes al medio de la cancha.

Quizá lo más desalentador son los precios y la calidad del internet: Marquesitas, cerveza, refrescos y otros alimentos, con precios de hasta 150 pesos por producto, lo que se suma al ya alto costo de las entradas a este mundial.

Además, al momento de entrar al estadio, la señal de internet desaparece por completo, quizá por saturación o quizá por una deficiencia de la señal. Tanto las redes móviles como la única señal de wifi abierta al público funcionan de manera intermitente, lo que dificulta la interacción con la cara digital de la justa.

Nada de esto pareció impedir que los aficionados al fútbol hayan disfrutado de un espectáculo de inauguración que, además de Shakira y JBalvin, incluyo bailes prehispánicos y tradicionales de México.

Ahora solo falta que empiece a girar el balón...