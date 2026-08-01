Pegula y Eala disputarán la final del WTA 500 de Washington

La estadounidense Jessica Pegula y la promesa filipina Alexandra Eala disputarán la final del WTA 500 de Washington tras vencer este sábado a la rusa Diana Shnaider y a la japonesa Naomi Osaka, respectivamente.

El del domingo será el segundo encuentro en el circuito profesional de tenis entre Pegula y Eala, luego de que la estadounidense se impuso 7-6 (7/3), 5-7 y 6-3 en las semifinales del WTA 1000 de Miami de 2025.

"Va a ser una batalla", dijo la número tres del mundo. "Alex, soy una gran admiradora suya. Ella es el futuro del circuito y ya está aquí".

Pegula alcanzó su cuarta final del año en este certamen de preparación para el Abierto de Estados Unidos, que se jugará entre agosto y septiembre, al derrotar a Shnaider por 7-5 y 6-4.

La local de 32 años arrancó mal, con un marcador de 5-2 en contra, pero acabó encontrando la fórmula de la victoria al encadenar cuatro juegos consecutivos antes de servir para llevarse el primer set.

En la segunda manga, Pegula desaprovechó una bola de partido con su saque y una ventaja de 5-2, pero terminó imponiéndose en 87 minutos de juego a la rusa, número 18 del escalafón mundial.

"Hay humedad. Sentí que la cancha estaba un poco lenta. Ella es zurda. Es complicado", dijo la flamante finalista. "Seguí diciéndome que era solo un quiebre. Solo tenía que seguir manteniendo mi saque".

"Encontré un poco de ritmo con la devolución, saqué un poco más inteligente y pude jugar buen tenis, más o menos tomar el control del impulso del partido", agregó la semifinalista del pasado Abierto de Australia.

A la espera de la final masculina

Para la estadounidense, primera cabeza de serie, este certamen sobre pista dura es especial, pues en la capital de su país conquistó su primer título del circuito en 2019.

Pegula buscará su decimosegunda corona de la WTA y la tercera del año, tras las de Dubái y Charleston, cuando se enfrente con Eala, de 21 años.

La zurda filipina, número 28 del planeta, se impuso a Osaka, cuádruple campeona de Grand Slam, por 6-4 y 6-2 en una hora y 16 minutos.

"Estoy muy orgullosa de mi actuación", comentó la vencedora a Tennis Channel. "Jugué muy bien y tuve la mentalidad correcta durante todo el partido".

Revelación del último Wimbledon, donde cayó en octavos de final, Eala buscará el primer título profesional de su carrera tras perder la final en Eastbourne en 2025.

Los participantes de la final del domingo en el torneo masculino, también de categoría 500, se definen este sábado.

Está el choque entre los estadounidenses Taylor Fritz (10°) y Brandon Nakashima (33°), y el de la promesa española Rafael Jódar , de 19 años, contra el chileno Alejandro Tabilo.

Jódar, que tiene asegurada su entrada en el top 20 del ranking mundial la próxima semana, ganó su primer título ATP en abril en Marruecos.

Tabilo (30°), por su lado, aspira a su cuarto trofeo del tour tras vencer en Auckland y Mallorca en 2024 y el año pasado en Chengdu.