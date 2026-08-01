Detienen a 21 presuntos revendedores de boletos en concierto de Harry Styles en el Estadio GNP

Durante el primero de los conciertos de Harry Styles Together, Together en el Estadio GNP, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a 21 personas por presunta reventa de boletos y a un hombre señalado por el robo de un teléfono celular.

De acuerdo con la dependencia, el operativo de seguridad se desplegó este 1 de agosto en las inmediaciones del recinto, ubicado en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, con el objetivo de resguardar a los miles de asistentes al espectáculo del cantante británico.

Detienen a 21 personas por presunta reventa de boletos

Como resultado de los patrullajes preventivos, los policías identificaron a 21 personas que presuntamente ofrecían boletos a un precio superior al oficial y que, además, podrían ser apócrifos.

En la acción fueron aseguradas dos entradas, mientras que los detenidos (11 hombres y 10 mujeres) fueron trasladados ante un Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente.

La SSC informó que una de las personas arrestadas contaba con antecedentes por la misma falta cívica relacionada con la reventa de boletos.

Capturan a un presunto ladrón de celular

Durante el operativo implementado al término del concierto, cuando se realizaba la salida del público, los oficiales también detuvieron a un hombre de 21 años, quien presuntamente robó un teléfono celular a uno de los asistentes.

Según la SSC, la víctima logró identificar al sospechoso y el dispositivo fue recuperado. Tras leerle sus derechos, el joven fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que el despliegue de seguridad se mantuvo hasta que concluyó el desalojo total del estadio.

Además, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizó acciones para agilizar la circulación vehicular en las principales vialidades de la zona tras la salida de los asistentes al concierto.