Lectura 3:00 min
Clima hoy domingo 2 de agosto: frente frío provocará lluvias intensas; estos son los estados con mayor riesgo
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones más intensas podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones, mientras que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
El frente frío que se mantiene cerca de la frontera norte del país, en combinación con el monzón mexicano, canales de baja presión y la onda tropical número 23, mantendrá un domingo con lluvias de fuertes a intensas en gran parte del territorio nacional, además de rachas de viento y oleaje elevado en costas del Pacífico.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones más intensas podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones, mientras que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
¿Qué estados tendrán lluvias intensas este domingo?
El pronóstico del SMN indica que las lluvias más abundantes se concentrarán en:
Frente frío afectará el norte del país
Aunque se trata de la temporada de verano, un frente frío cercano a la frontera norte interactuará con un canal de baja presión y condiciones de inestabilidad atmosférica, favoreciendo lluvias fuertes y rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora principalmente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Persistirá el calor extremo en varias entidades
A pesar de las lluvias, el ambiente seguirá siendo muy caluroso en buena parte del país.
Las temperaturas máximas previstas son:
El SMN informó además que la onda de calor concluirá en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango, aunque continuará en Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
Para la Ciudad de México y el Estado de México se espera una mañana con ambiente fresco y cielo medio nublado. Por la tarde aumentará la nubosidad con chubascos en la capital y lluvias fuertes en el noroeste del Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 26 a 28 grados, mientras que la mínima oscilará entre 12 y 14 grados. En Toluca se esperan máximas de 23 a 25 grados y mínimas de 6 a 8 grados. Viento y oleaje también serán protagonistas
El pronóstico contempla rachas de viento de 50 a 70 km/h en estados como Sonora, Coahuila, Nuevo León, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas, además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil, especialmente en las zonas donde se pronostican lluvias intensas, debido al riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos.