Clima hoy domingo 2 de agosto: frente frío provocará lluvias intensas; estos son los estados con mayor riesgo

El frente frío que se mantiene cerca de la frontera norte del país, en combinación con el monzón mexicano, canales de baja presión y la onda tropical número 23, mantendrá un domingo con lluvias de fuertes a intensas en gran parte del territorio nacional, además de rachas de viento y oleaje elevado en costas del Pacífico.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones más intensas podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones, mientras que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas este domingo?

El pronóstico del SMN indica que las lluvias más abundantes se concentrarán en:

Lluvias intensas (75 a 150 mm): Sinaloa, Chihuahua, Durango y Nayarit.

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Zacatecas, Jalisco, Colima, Guerrero y Chiapas.

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Oaxaca.

Chubascos: Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Baja California Sur.

Lluvias aisladas: Baja California.

Frente frío afectará el norte del país

Aunque se trata de la temporada de verano, un frente frío cercano a la frontera norte interactuará con un canal de baja presión y condiciones de inestabilidad atmosférica, favoreciendo lluvias fuertes y rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora principalmente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Persistirá el calor extremo en varias entidades

A pesar de las lluvias, el ambiente seguirá siendo muy caluroso en buena parte del país.

Las temperaturas máximas previstas son:

Más de 45 °C: Baja California y Sonora.

Entre 40 y 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca.

Entre 35 y 40 °C: Coahuila, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El SMN informó además que la onda de calor concluirá en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Durango, aunque continuará en Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Para la Ciudad de México y el Estado de México se espera una mañana con ambiente fresco y cielo medio nublado. Por la tarde aumentará la nubosidad con chubascos en la capital y lluvias fuertes en el noroeste del Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 26 a 28 grados, mientras que la mínima oscilará entre 12 y 14 grados. En Toluca se esperan máximas de 23 a 25 grados y mínimas de 6 a 8 grados. Viento y oleaje también serán protagonistas

El pronóstico contempla rachas de viento de 50 a 70 km/h en estados como Sonora, Coahuila, Nuevo León, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas, además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil, especialmente en las zonas donde se pronostican lluvias intensas, debido al riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos.