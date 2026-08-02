México vs. Colombia: ¿Qué se sabe del primer partido que dirigirá Rafa Márquez al frente del Tri?

La era de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana comenzará oficialmente el próximo 26 de septiembre, cuando el Tricolor enfrente a Colombia en un partido amistoso que marcará el inicio del nuevo proceso rumbo al Mundial de 2030.

El encuentro se disputará en Baltimore, Maryland, como parte de la primera concentración del combinado nacional tras la Copa del Mundo de 2026, en la que México alcanzó los octavos de final bajo el mando de Javier Aguirre.

¿Cuándo y dónde será el México vs. Colombia?

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que el debut de Rafa Márquez será con el siguiente partido:

Partido: México vs. Colombia

Fecha: 26 de septiembre de 2026

Sede: Baltimore, Maryland, Estados Unidos

Será el primero de tres encuentros amistosos que sostendrá el Tricolor durante la Fecha FIFA. Posteriormente enfrentará a Perú el 29 de septiembre y a Chile el 6 de octubre.

El inicio del proyecto rumbo al Mundial 2030

Después de formar parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre durante el Mundial de 2026, Rafael Márquez fue designado como nuevo entrenador de la Selección Mexicana para dar continuidad al proyecto de cara a la próxima Copa del Mundo.

El exdefensor del Barcelona y capitán histórico del Tri buscará consolidar una plantilla que combine la experiencia de jugadores consolidados con el crecimiento de una nueva generación de futbolistas.

Los amistosos de septiembre y octubre serán la primera oportunidad para observar la idea futbolística del "Káiser" antes del debut oficial en la Liga de Naciones de la Concacaf, programado para noviembre.

México y Colombia llegan como dos selecciones del Top 12 de la FIFA

El duelo también enfrentará a dos de las selecciones mejor ubicadas en la clasificación mundial.

De acuerdo con la FMF, México ocupa el décimo lugar del ranking de la FIFA, mientras que Colombia aparece en el undécimo, por lo que el amistoso será una prueba de alto nivel para ambos equipos.

Así está el historial entre México y Colombia

La historia entre ambas selecciones refleja una de las rivalidades más equilibradas del continente.

En 29 enfrentamientos, el balance es el siguiente:

10 victorias para México

10 triunfos para Colombia

9 empates

Sin embargo, el antecedente más reciente favorece ampliamente a los cafeteros. El 11 de octubre del año pasado, Colombia goleó 4-0 al Tricolor en un partido amistoso, resultado que ahora añade un ingrediente extra al estreno de Rafa Márquez en el banquillo mexicano.

¿Qué sigue para la Selección Mexicana?

Después del compromiso frente a Colombia, la Selección Mexicana continuará su gira por Estados Unidos con dos amistosos más:

29 de septiembre: México vs. Perú, en Harrison, Nueva Jersey.

6 de octubre: México vs. Chile, en Los Ángeles, California.

Estos tres encuentros servirán como preparación para el primer compromiso oficial de la era Márquez, correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027, que se disputarán en noviembre en territorio mexicano frente a un rival aún por definir.

La herencia que recibe Rafa Márquez

Aunque México fue eliminado por Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, el equipo dejó buenas sensaciones durante el torneo al ganar sus tres partidos de la fase de grupos y avanzar sin recibir goles hasta la ronda eliminatoria.

Tras concluir su ciclo, Javier Aguirre destacó que uno de los principales legados para su sucesor era el compromiso del grupo con la camiseta nacional, una base sobre la que Rafael Márquez buscará construir un equipo competitivo con la mira puesta en llegar, al menos, a los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2030.