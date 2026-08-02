Atlante corta paso invicto de campeón Cruz Azul en torneo mexicano de fútbol

Atlante cortó el sábado el paso invicto que registraba el vigente campeón Cruz Azul tras derrotarlo por 3-2 como visitante en la tercera jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

Los goles del triunfo para los "Potros de Hierro" del Atlante los anotaron Luis Fernando Puente, Luis Ángel Calzadilla y el ecuatoriano Jhojan Julio.

En el partido disputado en el estadio Azteca de la Ciudad de México, Atlante se puso en ventaja a los 44 minutos cuando Puente remató con la cabeza en el área chica un centro enviado desde el sector derecho.

Una jugada antes, Atlante estuvo cerca de anotar con un potente disparo de Edgar Jiménez que se estrelló en el poste derecho.

En tiempo de reposición de la primera parte, el portero Andrés Gudiño evitó el segundo gol del Atlante al desviar un potente disparo de Calzadilla, quien anotó en el inicio de la segunda parte con un colocado remate en la entrada del área tras recibir un pase de Jhojan Julio desde el sector derecho a los 47 minutos.

Cruz Azul descontó a los 60 minutos por conducto del argentino Nicolás Ibáñez, quien definió de zurda en el área chica ante la salida del portero tras recibir un pase de Carlos Rodríguez.

El árbitro marcó penal a favor de Atlante a los 73 minutos después de revisar en el VAR una jugada donde el defensa colombiano Willer Ditta cometió falta sobre el uruguayo Martín Fernández dentro del área.

Dos minutos después, Jhojan Julio acertó el tiro penal al meter el balón por el lado derecho de la portería, engañando a Gudiño, quien se lanzó sobre su costado izquierdo.

Cruz Azul pudo anotar el segundo gol a los 93 minutos por la vía del tiro penal, pero el portero Óscar Jiménez atajó el disparo del uruguayo Gabriel "Toro" Fernández.

En la última jugada del partido, la "Máquina Celeste" de Cruz Azul marcó el segundo con un disparo del argentino Agustín Palavecino en el área chica tras recibir un pase de Fernández a los 100 minutos.

En los otros encuentros del sábado, Monterrey venció por 2-0 como visitante al Atlas con goles del uruguayo Diego Rossi y del argentino Lucas Ocampos.

Querétaro ganó por 3-2 a Tigres UANL con goles de Ali Ávila, del argentino Mateo Coronel y del uruguayo Santiago Homenchenko. Para el club de la Univversidad Autónoma de Nuevo León anotaron el uruguayo Rodrigo Aguirre y el argentino Juan Francisco Brunetta.

En tanto, León derrotó por 1-0 a Pachuca con gol del colombiano Daniel Arcila.

La jornada se completará el domingo cuando América enfrente a Santos Laguna y Toluca juegue ante Necaxa.

El viernes, Pumas UNAM goleó por 5-1 como visitante a Bravos de Ciudad Juárez, Puebla y Guadalajara empataron por 1-1, mientras que Atlético de San Luis y Tijuana igualaron sin goles.