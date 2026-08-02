Liga MX HOY: hora y dónde ver los partidos de este domingo 2 de agosto de la Jornada 3 del Apertura 2026

La Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX llega a su último día de actividades con dos encuentros que podrían provocar movimientos importantes en la parte alta de la clasificación. América recibe a Santos Laguna, mientras que Toluca buscará reencontrarse con el triunfo frente a un Necaxa que quiere mantener el paso perfecto.

La actividad dominical se jugará después de un sábado lleno de sorpresas, marcado por la derrota del campeón Cruz Azul, el triunfo de Monterrey en el debut de Hernán Crespo con Atlas y una nueva caída de unos Tigres que siguen sin conocer la victoria.

Así terminó la actividad del sábado

Uno de los resultados más llamativos fue la victoria de Monterrey por 2-0 sobre Atlas en el estadio Jalisco, partido que marcó el debut del argentino Hernán Crespo como entrenador rojinegro.

Los Rayados, dirigidos por Matías Almeyda, se llevaron los tres puntos gracias a los goles del uruguayo Diego Rossi y del argentino Lucas Ocampos, este último desde el punto penal en el tiempo agregado.

Pese a la derrota, Crespo destacó la actitud de sus jugadores y reconoció que el equipo atraviesa un proceso de adaptación.

En Querétaro, los Gallos Blancos volvieron a sorprender al imponerse 3-2 a Tigres con un penal convertido por Santiago Homenchenko en los últimos minutos del encuentro.

Los felinos continúan sin ganar en el Apertura 2026 y viven una etapa de incertidumbre tras la salida del técnico Guido Pizarro, mientras que el interino Hernán Elizondo pidió paciencia a la afición al considerar que el equipo mostró una mejor versión.

La mayor sorpresa de la noche ocurrió en el estadio Azteca, donde Atlante derrotó 3-2 al campeón Cruz Azul.

Los Potros de Hierro, dirigidos por Miguel Herrera, consiguieron su primera victoria del torneo gracias a las anotaciones de Luis Puente, Luis Calzadilla y Jhojan Julio, mientras que los celestes descontaron con Nicolás Ibáñez y Agustín Palavecino.

Hora y dónde ver los partidos de hoy domingo 2 de agosto

América vs. Santos

Hora: 17:00 horas

Estadio: Banorte

Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX

Las Águilas llegan con el historial a su favor frente a Santos, rival al que han dominado en los enfrentamientos recientes. Los laguneros necesitan sumar para evitar quedarse rezagados en las primeras fechas del campeonato.

Toluca vs. Necaxa

Hora: 19:00 horas

Estadio: Nemesio Diez

Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX

El cierre de la jornada enfrentará a un Necaxa que busca mantenerse invicto y conseguir su tercera victoria consecutiva, ante un Toluca obligado a reaccionar después de un inicio irregular en el torneo.

Con la goleada de Pumas, las victorias de Monterrey, Querétaro y Atlante, además del tropiezo del campeón Cruz Azul, la Jornada 3 del Apertura 2026 se encamina a su desenlace. Los partidos de este domingo podrían definir a los nuevos líderes del torneo antes de la pausa por la Leagues Cup.