Influencers y plataformas dominan la distribución de noticias en México

Las noticias en México circulan cada vez más por canales controlados por plataformas extranjeras y por creadores de contenido que mezclan información, opinión y entretenimiento.

El Digital News Report 2026 del Reuters Institute coloca al país entre los mercados donde los influencers tienen mayor peso informativo. El 39% de los usuarios consulta semanalmente noticias producidas o comentadas por creadores enfocados en la actualidad, una proporción superada entre los países hispanohablantes únicamente por Perú.

La medición, elaborada con 2,017 personas en México durante enero y febrero de 2026, muestra que el desplazamiento ocurre mientras se debilita la relación directa entre las audiencias y las marcas periodísticas tradicionales.

La confianza general en las noticias cayó de 49% en 2017 a 31% este año, cinco puntos menos que en 2025. Al mismo tiempo, 83% de los participantes mantiene algún grado de interés en la información y el porcentaje que comparte noticias aumentó tres puntos.

“Los mexicanos no dejaron de consumir noticias. Dejaron de confiar en quienes las producen”, dijo Bernardo Flores Heyman, responsable junto con María Elena Gutiérrez Rentería del análisis del caso mexicano, durante la presentación de los resultados en la Universidad Panamericana.

Facebook controla el acceso a noticias

Facebook conserva la posición central dentro de ese sistema de distribución. El 86% de los encuestados usa la plataforma y 68% recurre a ella con fines informativos, una penetración que supera a YouTube, TikTok e Instagram. La red de Meta también encabeza el consumo de video noticioso en todos los grupos de edad, incluso entre los jóvenes, mientras TikTok gana terreno entre las personas de 18 a 24 años y comienza a extenderse entre mayores de 55.

El predominio de las plataformas reduce el control de los medios sobre la llegada de sus contenidos, la relación con sus lectores y la monetización. Meta, Alphabet y TikTok deciden mediante algoritmos qué noticias aparecen, en qué formato se presentan y qué alcance obtienen. Ese cambio altera también el reparto de ingresos publicitarios y suscripciones. Los sitios y aplicaciones periodísticas resisten como vía de acceso, aunque registran una caída; la televisión y los impresos muestran retrocesos más pronunciados.

México ocupa el séptimo lugar entre los 48 mercados estudiados por el consumo de noticias vinculadas con creadores, ya que 59% de los encuestados vio durante la semana previa a algún influencer que habló o mencionó noticias, mientras 64% sigue a creadores cuya actividad principal pertenece a otros temas. La frontera informativa se vuelve más porosa cuando figuras dedicadas al humor, los espectáculos o el comentario personal incorporan asuntos públicos a comunidades construidas fuera del periodismo.

Entre los jóvenes, 70% sigue a creadores y únicamente 14% los considera imparciales. La audiencia reconoce su sesgo y continúa consumiéndolos porque encuentra familiaridad, entretenimiento y un lenguaje más accesible.

“Son creadores de contenido que distribuyen noticias. Del lado del entretenimiento entraron al mundo informativo y ahora se volvieron referentes para compartir la noticia”, explicó Gutiérrez Rentería.

Medios pierden ingresos y contacto directo

El problema para los medios rebasa la competencia por atención. Solo 15% de los participantes paga por noticias digitales, con mayor disposición entre personas de ingresos altos, usuarios de 25 a 34 años y quienes se identifican con la izquierda. La afinidad política también modifica la valoración de las marcas. Algunas registran diferencias de hasta tres puntos entre audiencias de izquierda y derecha, lo que obliga a las empresas periodísticas a conocer mejor a sus públicos y definir con claridad su línea editorial.

Los chatbots añaden otro intermediario, pues 10% de los encuestados ya los utiliza para informarse, tres puntos más que un año antes. Las principales funciones son resumir y explicar noticias, aportar detalles y evaluar la confiabilidad de una fuente. Su crecimiento anticipa una distribución donde parte de la audiencia recibirá respuestas sintetizadas sin visitar el sitio que financió el reporteo original.

La transformación deja a los medios frente a una decisión económica y editorial. Pueden seguir dependiendo de plataformas que concentran la distribución o reconstruir vínculos directos mediante productos útiles, lenguaje comprensible y una identidad reconocible. La audiencia continúa interesada en las noticias; la disputa se trasladó hacia quién las presenta, quién las recomienda y quién controla el acceso.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx