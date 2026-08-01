Policías repelen agresión y abaten a cinco delincuentes en Zacatecas

Cinco hombres armados murieron abatidos al enfrentarse con policías en Zacatecas, hasta hace unos años fuertemente golpeado por el crimen organizado, informaron este sábado las autoridades locales.

El incidente ocurrió dos semanas después del hallazgo en ese mismo estado de 10 cadáveres en distintos municipios. Algunos fueron colgados de puentes, a la vista de habitantes de la zona, que vivió altos índices de violencia entre 2021 y 2022.

La autoridad reportó que los policías fueron atacados durante un operativo en el municipio de Calera.

"Al repeler la agresión, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) y de la Policía de Investigación abatieron a cinco civiles armados", detalló el secretario general del gobierno, Rodrigo Reyes, en su cuenta de Facebook.

Según expertos, este brote de violencia respondería a la disputa entre grupos criminales de rutas de narcotráfico en la región, que une el centro con el norte y el occidente de México.

Reyes indicó que tras el enfrentamiento, la policía incautó ocho armas largas y tres vehículos. La zona ya se encuentra "bajo control", añadió, aunque el operativo continúa.

Zacatecas, al igual que otros estados mexicanos, registra presencia de poderosos grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, según analistas.