CDMX cuenta con 18 festivales futboleros ante posible cancelación del Fan Fest en el Zócalo

Ante la incertidumbre sobre el acceso a la plancha del Zócalo para la inauguración del Mundial 2026, debido a movilizaciones y marchas programadas, la Ciudad de México tiene 18 festivales futboleros distribuidos en todas las alcaldías, gratuitos, que funcionarán como el "Plan B" oficial, así lo informó Jennie Shrem Serur, directora general del Instituto de Promoción Turística (IPT) de la capital.

Estos espacios ya están completamente operativos para desahogar la concentración masiva que se esperaba en el Zócalo, esta estrategia no es un recurso de último momento, sino una alternativa planeada.

Desde el IPT se enfocan en la atención a turistas y ciudadanía, los módulos de información y la atención en aeropuertos, "las autoridades correspondientes ya están en ese diálogo, buscando una solución, y coordinación, que eso es fundamental", afirmó.

Optimismo

A pesar de los desafíos, el optimismo mundialista domina el discurso de las autoridades, ya que "la Ciudad de México vive un momento excepcional" al pasar de recibir 14.5 millones de turistas en 2024 a 15.5 millones en 2025, el sector impacta con un 10% en el Producto Interno Bruto (PIB) local y genera 800,000 empleos directos e indirectos, la mayoría ocupados por mujeres.

El mundial es una plataforma para mostrar toda la riqueza cultural, gastronómica y patrimonial de la capital, ya que México está catalogado como el tercer mejor destino gastronómico a nivel mundial y que este año la ciudad recibió 79 distinciones en la Guía Michelin, "también promocionamos mercados y restaurantes de calle, de barrio".

A las actividades mundialistas se suman la Aldea Global en Chapultepec, donde 31 países tienen un stand; la Feria del Amaranto en el Monumento a la Revolución del 3 al 5 de julio; y recorridos turísticos para periodistas desde el Media Center en el Casino Militar.

"En esta ciudad (decimos) no al racismo, no a la discriminación, todas y todos son bienvenidos; la hospitalidad y gentileza de la gente, no la hay en ningún lado del mundo", dijo.

Alternativa

El gobierno de la Ciudad de México adquirió los derechos de transmisión de los partidos, por lo cual la entrada es gratuita y libre de registro, las autoridades recomendaron consultar la sede más cercana de estos festivales futboleros y llegar con anticipación por cuestiones de aforo.

Las siete sedes de Producción Tipo A son las más amplias, cuentan con pantalla gigante, actividades culturales, acciones deportivas, áreas para niños y gastronomía. En el Parque La Bombilla en Álvaro Obregón, Parque Tezozómoc en Azcapotzalco, Plaza Garibaldi en Cuauhtémoc, Campos Revolución en Gustavo A. Madero, Utopía Meyehualco y la Central de Abastos en Iztapalapa, Unidad Independencia en Magdalena Contreras, Deportivo Vivanco en Tlalpan y Deportivo Xochimilco en Xochimilco.