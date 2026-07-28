Utilidades del gigante surcoreano de chips SK hynix se disparan 1,242% en segundo trimestre por IA

El gigante surcoreano de los semiconductores SK hynix anunció este miércoles una utilidad neta récord de 94 billones de wones (64,000 millones de dólares) en el segundo trimestre, un aumento interanual del 1,242%, impulsada por la demanda de sus chips en la industria de inteligencia artificial.

La empresa informó que la utilidad operativa de abril a junio se disparó un 557% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 60 billones de wones, mientras que sus ingresos llegaron a los 79 billones de wones.

En un comunicado, SK hynix lo describió como su "mejor desempeño trimestral de la historia".

El crecimiento se atribuyó a la demanda sostenida derivada de las crecientes inversiones en infraestructura de IA, a medida que la tecnología evoluciona hacia formas más complejas que requieren una mayor cantidad de los chips de memoria de alto ancho de banda de la compañía.

"Dado que las principales empresas tecnológicas están aumentando sus inversiones en infraestructura de IA, las solicitudes de suministro adicional siguen creciendo", señaló un comunicado.

"Como estas inversiones están respaldadas por los ingresos generados por los servicios de IA, se espera que el impulso en la demanda de memoria persista", sostuvo.

A finales de mayo, SK Hynix —proveedor, entre otros, del líder estadounidense de los semiconductores Nvidia— entró oficialmente en el selecto grupo de empresas con una capitalización bursátil superior al billón de dólares.