Samsung y SK Hynix anunciarán acuerdos sobre chips con empresas tecnológicas de EU

Los fabricantes surcoreanos de chips Samsung Electronics y ⁠SK Hynix anunciarán importantes acuerdos de suministro con empresas tecnológicas estadounidenses durante la visita del presidente Lee Jae ⁠Myung a San Francisco, ⁠dijo un alto cargo de la Presidencia.

Kim Yong-beom, asesor político del presidente, declaró el jueves a periodistas que las empresas darían a conocer contratos de suministro a largo plazo de chips de memoria con socios tecnológicos internacionales.

"Esperamos que se anuncien cifras muy elevadas y significativas", afirmó Kim. "Esto consolida la colaboración tecnológica y económica entre Corea del Sur y Estados Unidos", añadió.

Kim señaló que las empresas tecnológicas globales también anunciarían "inversiones estratégicas" en centros de datos de inteligencia artificial, aunque no dio más detalles.

Sus comentarios se produjeron antes de la visita de Lee a San Francisco este viernes y el sábado, de camino a Sudamérica, donde asistirá a cumbres con líderes regionales.

En ⁠San Francisco, Lee tiene previsto ⁠reunirse con directivos del ⁠sector tecnológico estadounidense, entre ellos el director ejecutivo de Nvidia, ⁠Jensen Huang, y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman.

También asistirá a una cumbre sobre inteligencia artificial con líderes empresariales surcoreanos, entre los que se encuentran el presidente de Samsung Electronics, Jay Y. Lee; el presidente del Grupo SK, Chey Tae-won; y el ⁠presidente ejecutivo de Hyundai Motor, Euisun Chung.