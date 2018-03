Silicon Valley ha decidido emprender nuevas acciones contra el polémico decreto antinmigración del presidente estadounidense, Donald Trump. Y lo ha hecho con una acción coordinada. Un total de 97 compañías, entre las que están los gigantes tecnológicos Apple, Facebook, Google, Microsoft, Netflix, Paypal, Spotify o Intel, presentaron el domingo por la noche (hora local española) un escrito legal en el que manifiestan su oposición frontal a la orden. El escrito, en el que también participa alguna empresa no tecnológica como Levis Strauss, fue presentado ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos, en San Francisco (California).

Se trata de una acción poco frecuente por parte de los grandes grupos tecnológicos y demuestra la profundidad de la animosidad hacia la prohibición de Trump en Silicon Valley, meca de las empresas tecnológicas, según indica The Washington Post.

Las compañías, entre las que también figuran Twitter, Uber, Salesforce, Snap, Airbnb, Mozilla, Dropbox y Square, decidieron presentar el escrito horas después de que un juez de Seattle ordenase suspender el decreto presidencial que prohibía la entrada a EU a refugiados e inmigrantes de siete países musulmanes al menos durante 90 días, y después de que una Corte de Apelaciones rechazase las alegaciones del presidente contra la suspensión.

NOTICIA: Impiden deportaciones de retenidos en aeropuertos de EU

En el documento, las empresas vuelven a hacer hincapié en la importancia que los inmigrantes tienen en la economía de EE UU y defienden que "un cambio súbito de las normas que regulan la entrada en EU (...) perjudica la capacidad de las compañías de atraer talento, eleva los costes asociados a las empresas y hace más difícil que estas puedan competir en los mercados internacionales", además de dar a las multinacionales del país un incentivo para que lleven a cabo más operaciones fuera de EU.

El escrito también recuerda que "algunas de las empresas más icónicas e innovadoras" de EU han sido creadas por inmigrantes. "América ha reconocido desde hace tiempo la importancia de protegernos a nosotros mismos contra los que nos quieren hacer daño, pero lo hace manteniendo nuestro compromiso fundamental de acoger inmigrantes", añade el texto, según informa Bloomberg.

Polémica en torno a Uber y Tesla

Enfrentarse a Trump o colaborar con el no está resultando fácil, como demuestran los movimientos de algunas compañías. Entre las empresas que han firmado el documento está Uber, cuyo consejero delegado Travis Kalanick anunció el pasado viernes que renunciaba a formar parte del grupo de consejeros económicos del presidente de EU. Una decisión que tomó tras ser objeto de una campaña de protesta por su presunto colaboracionismo con Trump. Una campaña, que según informaban medios estadounidenses, habría pasado una dura factura a la compañía de transporte colaborativo. Al parecer, unos 200,000 usuarios habrían eliminado la aplicación de sus teléfonos y muchos se habrían pasado a la app rival, Lyft.

NOTICIA: Trump cancela visas a Irán, Siria e Irak para proteger a EU de los terroristas

Las presiones también parece conocerlas bien el fundador y máximo responsable de Tesla y Space X, Elon Musk, quien pese a haber recibido fuertes críticas a través de Twitter, ha decidido permanecer en el citado consejo, argumentando que es recomendable que Trump se deje asesorar no sólo por conservadores. Quizás por ello ninguna de sus dos empresas aparecen en la lista de las 97 firmantes del documento. Tampoco lo están otros gigantes tecnológicos como IBM, HP, Oracle o Yahoo.

El activismo tiene un precio

Como explica Enrique Dans, profesor del IE Business School, en un artículo en su blog que titula El precio del activismo, "intentar colaborar con el inquilino de la Casa Blanca, por mucho que se pueda plantear con las mejores intenciones, no es algo que vaya a salir gratis" a ninguna empresa. Tampoco saldrán gratis las protestas, pues como recuerda este experto, y pese a las "absolultamente desmedidas actuaciones del presidente de los EU", hay muchos estadounidenses que votaron a favor de Trump, "y podrían reaccionar en contra de las compañías que expresen su disconformidad con sus políticas".

Este experto apunta algunas medidas que podrían tomar dos gigantes tecnológicos: Twitter podría cerrar la cuenta del presidente de EU "con muchísimas excusas que van desde la exaltación del odio hasta el patente racismo", lo que le privará de su canal de comunicación favorito. También Facebook podrían excluir determinadas noticias de sus trending topics. Pero, en ambos casos, siempre lo harían, según el profesor, a riesgo de ser acusados de censura y de ver cómo los usuarios conservadores pueden huir de estas dos plataformas. Además, tampoco hay que olvidar otro punto delicado e importante: la obligación de las empresas cotizadas de maximizar el valor para sus accionistas por encima de otras cuestiones.

Según Dans, las empresas tecnológicas saben que van a tener que estar en esta guerra contra Trump, pero advierte que deben administrar bien sus fuerzas, porque el enfrentamiento contra Trump será largo y difícil, y les impactará sobre temas cruciales como la neutralidad de la red. También el propio Trump sabe que no le será fácil gobernar haciendo políticas que no gusten a Silicon Valley, el hogar de las empresas más poderosas del mundo. Es consciente de que si el negocio de estas empresas sufre con sus medidas, el país entero sufrirá. Y esto, según algunos analistas, es algo que no puede ignorar.

NOTICIA: Trump justifica medidas migratorias

mfh