En el número 13 de calle de Jiménez, a un lado del antiguo Colegio de las Vizcaínas, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se encuentra el edificio que albergó el primer teatro de América. Desde hace poco más de una semana operan en este espacio las oficinas de la Agencia de Innovación Digital de la CDMX, creación de la nueva administración de Claudia Sheinbaum, que será la encargada de facilitar la vida de los habitantes de la Ciudad de México a través de la innovación tecnológica y social.

Las instalaciones de la Agencia Digital de Innovación Pública solían ser una Dirección de Área de una Dirección General de la Agencia de Gestión Urbana y fueron remodeladas para albergar la gran maqueta de la ciudad de México, una reproducción de la urbe con un área de 235 metros cuadrados y una escala de 1:2500.

Las funciones de la nueva agencia incluyen varias que estaban adjudicadas a otras dependencias de la administración anterior, como la Coordinación General de Modernización Administrativa (CGMA), la Dirección General de Gobernanza Tecnológica y Comunicaciones (DGGTIC) que formaba parte de la Oficialía Mayor; Locatel del C5 y las direcciones de atención y de Creatividad (Laboratorio), que estaban adscritas a la Agencia de Gestión Urbana (AGU).

Dichas funciones abarcan la coordinación de aspectos diversos como gobierno abierto, reingeniería gubernamental, gobierno digital, atención ciudadana, gobernanza tecnológica, uso estratégico de la información y conectividad.

El titular de la nueva agencia, el académico José Merino, platicó con El Economista sobre las funciones que heredó la institución que encabeza y los programas que ya se están ejecutando. La mayoría están orientados a facilitarle la vida a los ciudadanos mexicanos, sobre todo a aquellos que se encuentran en condición de vulnerabilidad.

—¿Qué fue lo que encontraste de una agenda digital en la Ciudad de México?

—Hay varias cosas. El problema es que toda la agenda digital estaba superfragmentada. Unas cosas las veía la DGGTIC, otras CGMA y otras la AGU. Un objetivo inicial es no duplicar funciones, no generar redundancias de gasto en la Ciudad de México y unificar en un sólo lugar todo lo que pase por tecnología, datos, digital y conectividad de las personas.

Había varias cosas hechas que nunca vieron la luz, por razones que no me corresponde dilucidar. Sobre todo en CGMA, el área que estaba a cargo de Óliver Martínez, hicieron varias cosas que vamos a reaprovechar. Por ejemplo, el sitio que ellos generaron de trámites, que es meramente informativo, pero que incluye información de más de 2000 trámites, fue un gran avance. Nadie puede hacerse la meta de generar trámites digitalmente si no tienes el catálogo de trámites y generar ese catálogo, la verdad que es un chorro de trabajo.

La agencia también recibirá atribuciones que no existían en el gobierno y que tendrá que asumir, como la construcción y gestión de un canal de interoperabilidad gubernamental que depende de la aprobación del Congreso local en cuya Comisión de Administración Pública Local ya se encuentra para su dictaminación.

La meta de esta iniciativa es generar, en un año y medio o dos, una nube local en la que interopere todo el gobierno, con distintos niveles de acceso. “Que los datos de unos sean los de todos y que todos puedan usarlos en sus operaciones cotidianas”.

“Es muy absurdo pensar que el alojamiento y la transmisión de datos pueda ser excluyente entre autoridades cuando sus funciones obligan a acceder a la información de otros y si de lo que se trata es de hacer al gobierno de la ciudad mucho más eficiente y económico, por qué tenemos esas redundancias; por qué cada secretaría tiene un servidor y está alojando información que podemos escalar para usar en muchas más cosas. Esa es la indicación de Claudia Sheinbaum y eso es lo que vamos a hacer”.

—¿Qué consecuencias tendrá esta eficiencia en la ciudadanía?

—La meta de central de la Agencia Digital es hacerle más fácil a los ciudadanos. Lo vamos a hacer en dos sentidos: uno, en la función política de la ciudadanía, Tenemos que darle a los ciudadanos la información y las herramientas necesarias para acceder y exigir al gobierno.

Eso implica ejercicios de transparencia mucho más proactivos, fáciles y accesibles y encontrar soluciones digitales que les permitan a los ciudadanos exigir, pedir, opinar sin necesidad de un mediador político. En ese sentido, la meta es hacer a los “cadeneros del poder”, los gestores políticos, redundantes.

El otro sentido es facilitar su interacción cotidiana con el gobierno. Trámites y atención. Vamos a hacer un ejercicio ambicioso de simplificación administrativa, eliminación de trámites y reducción de trámites y a su vez su mudanza digital. Es decir que tú puedas empezar un trámite y terminar un trámite digitalmente y no tengas que apersonarte en ninguna ventanilla.

El titular de la agencia planea que esta comience a digitalizar trámites desde el año entrante y que los primeros sean aquellos que son más usados por sectores de menores ingresos.

En el rubro atención ciudadana, la dependencia planea concentrar los 120 números telefónicos de atención ciudadana de no emergencias que hay en el gobierno de la Ciudad en el de Locatel 5659811, el cual también se busca que integre los sistemas de atención ciudadana de las 16 alcaldías.

—Alrededor de proyecto de interoperabilidad y atención ciudadana, también se ha hablado mucho también de una identificación digital para los ciudadanos, ¿cómo se implementará esto?

—Se trata de una política iterativa. No habrá un lanzamiento de “la nueva identificación digital”. Más bien se trata de un mecanismo de control digital que vamos a empezar a implementar en muchos espacios, en el centro histórico, en Semovi, en la Secretaría de Trabajo y en Desarrollo Social y no vamos a recolectar información que el gobierno no tenga.

Si no tenemos en la ciudad un identificador digital único, no vamos a poder movernos a un padrón de beneficiarios, ni hacer la mudanza de trámites digitales ni generar un expediente electrónico de documentos. Cualquier cosa que el gobierno entregue tendría que dejar un registro digital.

El presupuesto total de la agencia será de 186 millones 924,697, lo que representa casi 53% de los 353 millones 383,197 asignados en el Presupuesto de Egresos de la ciudad a la Jefatura de Gobierno de la cual forma parte.

De acuerdo con Merino, la prioridad en el gasto del primer año de gobierno será la inversión en infraestructura de conectividad y el desarrollo de tecnología interna en el gobierno, la cual estará a cargo de una fábrica de software dentro de la agencia digital.

