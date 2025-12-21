Integración de líneas low cost, esperada por la industria

La eventual unión de Viva y Volaris, anunciada el jueves reciente, sorprendió a los consumidores, aunque en el sector aéreo era noticia conocida. Una semana antes trascendió que las negociaciones estaban muy adelantadas y las firmas guardaron la “gran noticia” hasta que pudieron.

Las similitudes en la gestión del modelo de bajo costo, entre ellas el mismo tipo de avión del fabricante Airbus, fueron un factor determinante (al detonar un número importante de economías de escala).

El competidor directo de ambas, Aeroméxico (con su modelo de servicio completo) está consolidando su operación (dentro y fuera de México) y Viva y Volaris debían hacer frente común para negociar con arrendadores de aviones, proveedores y autoridades, toda vez que, de manera independiente su fuerza es menor y sus necesidades comunes.

Los resultados financieros proforma del nuevo Grupo Más Vuelos (holding que controlaría a Viva y Volaris) hablan de una empresa con ventas anuales combinadas por casi 5,400 millones de dólares y un flujo operativo de casi 1,900 millones de dólares, con un pasaje conjunto de más de 60 millones de pasajeros.

Es de destacarse que Viva y Volaris compiten fuertemente en distintos espacios y lo hacen público.

En marzo pasado, cuando Volaris cumplió 19 años, también comenzó a operar la ruta Toluca-Monterrey, con lo que se metió “a la casa de Viva” y el hecho generó publicidades en respuesta.

Una de ellas decía: “¡El mishi Sí… te trae regalos! Gana uno de los 19 vuelos para volar con la #1”. Y abajo de las palabras se miraba un pastel cayendo con tres moscas alrededor y velas con los números 1 y 9 en color rosa de Volaris.

Otra (también de Viva) informaba: ¡Deja de andar de básica (esta palabra en color rosa). Maleta documentada desde un peso y carry-on ¡incluida!

En dicho escenario, no se debe olvidar que en agosto del 2024 los directores de las dos aerolíneas, en un hecho inédito, se reunieron en la Ciudad de México de traje y sin corbata, para participar en una conferencia de prensa organizada por Volaris en donde eligieron a sus invitados especiales, entre ellos influencers y celebridades que tenían sus espacios en la mesa con personalizadores.

“Unimos alas contra el fraude”, fue el mensaje de ocasión que pretendía evitar la compra fraudulenta de boletos.

“Esta cooperación entre dos de las principales aerolíneas en México, ambas de ultra bajo costo, se concretó gracias a su interés y compromiso por tratar de erradicar el creciente problema de los fraudes vía redes sociales o llamadas telefónicas. Estos intentos de estafa son cometidos por delincuentes que se hacen pasar por representantes de las aerolíneas, afectando el patrimonio y los sueños de viajar de muchas personas que buscan comprar sus boletos de avión”, difundió Volaris en un comunicado.

Ahora, 16 meses después, Enrique Beltranena, de Volaris, y Juan Carlos Zuazu, de Viva, vuelven a estar unidos por una causa común: una fusión, que para un par de integrantes del mundo aéreo suena al primer paso de una adquisición.

