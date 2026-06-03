¿Es viable abrogar la reforma pensionaria del ISSSTE de 2007 como lo demanda la CNTE?

Los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) han escalado sus protestas en la Ciudad de México a unos días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, amenazando con boicotear el Mundial.

Una de las principales demandas es que se abrogue la reforma pensionaria de 2007 del ISSSTE, que transformó el sistema pensionario de los trabajadores del Estado de un sistema solidario a uno de capitalización individual en las Afores.

¿Cuál es la diferencia entre el sistema solidario y las Afores?

En el sistema solidario, las pensiones de los jubilados eran pagadas por los trabajadores en activo, mientras que en el de capitalización individual cada trabajador debe ahorrar para su retiro durante su vida laboral en una cuenta individual en las Afores.

El cambio se dio ante lo insostenible que se estaba volviendo para las finanzas públicas pagar el sistema pensionario solidario.

De hecho, 10 años antes, en 1997, se hizo el cambio de sistema solidario a las Afores para todos los trabajadores que cotizaban en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Sería posible volver al sistema antiguo?

Sin embargo, especialistas han advertido que regresar al sistema solidario es inviable y además sería injusto, pues con la demografía actual del país, la fuerza laboral activa no da para sostener por sí sola las pensiones, por lo que éstas se tendrían que pagar con los impuestos de todos los mexicanos.

Pedro Vázquez Colmenares, exdirector de prestaciones económicas, sociales y culturales del ISSSTE, refirió que cuando se creó el ISSSTE, en 1959, había 20 trabajadores en activo por cada jubilado.

Para 2006, la cifra disminuyó a 5.3 trabajadores por cada jubilado, mientras que actualmente se tiene a menos de un trabajador por cada jubilado.

De ahí que en caso de que se volviera al sistema solidario, ello se tendría que pagar con gasto público, es decir, que todos los mexicanos lo deberían financiar con sus impuestos.

¿Sería injusto?

Por otro lado, la directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Alejandra Macías, planteó que solamente abrogar la ley del ISSSTE del 2007 sería injusto, pues solo se estaría regresando el sistema solidario para los trabajadores del Estado, mientras los cotizantes en el IMSS (que de hecho son muchos más que los del ISSSTE) se quedarían con las Afores.

Asimismo, la especialista resaltó que un cambio como el que exige la CNTE igualmente sería injusto para las siguientes generaciones, pues el pasivo pensionario del Estado mexicano aumentaría aún más y sería precisamente a esas nuevas generaciones a quienes les tocaría pagarlo.

Hay que recordar que de enero a abril de 2026, el gasto federal en pensiones contributivas a cargo del Estado mexicano alcanzó un máximo histórico para un periodo similar de 559,750 millones de pesos y representa el 25.4% del gasto programable total.

De hecho, de todo el pasivo pensionario del gobierno federal, los sistemas solidarios tanto del IMSS como del ISSSTE (es decir, las pensiones de aquellos jubilados que alcanzaron a retirarse antes de las reformas que impusieron las Afores) son los que mayor carga presupuestal representan actualmente para las finanzas públicas.

¿Hay alguna otra salida?

Hace un año, la CNTE igualmente realizó protestas durante varios días en la Ciudad de México con la misma demanda de revertir la reforma del 2007 del ISSSTE.

Si bien el gobierno nunca accedió a dicha demanda, al final la CNTE finalizó su protesta luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum accedió a disminuir progresivamente la edad de jubilación para los trabajadores del Estado del décimo transitorio del ISSSTE a partir del 2028.

Probablemente, en esta ocasión las protestas de la CNTE terminarán una vez que se llegue a un arreglo como el de hace un año.