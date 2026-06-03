CNTE intensifica protestas; aún sin acuerdo con Segob

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amagó con intensificar sus protestas ante lo que llamó una “cerrazón” del gobierno para darle solución a su demandas, aunado a que exigió un diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbuam Pardo, a tan sólo nueve días del arranque del mundial de futbol.

En su segundo día de paro de labores nacional, integrantes de la mesa de negociación de la CNTE aceptaron reunirse con titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez; de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, y el director del ISSSTE, Martí Batres; un día después de una jornada intensa de movilización en la que se presentaron enfrentamientos con la policía capitalina.

No obstante, tras cuatro horas de reunión, el magisterio anunció un receso en las negociaciones al no lograr un acuerdo. Asimismo, indicó que la noche del martes realizaría una consulta con la Asamblea Nacional Representativa para analizar la propuesta de un nuevo diálogo con el gobierno.

“Hoy seguimos como hace 18 meses, no hay todavía agenda con la presidenta de la República, con Claudia Sheinbaum Pardo (…) Hoy no se construyó nada, se regresó a la etapa inicial. Solamente una promesa de diálogo de construcción”, sostuvo Marcelino Rodarte, secretario de la Sección 58 de Zacatecas al salir de la reunión.

En este contexto, se anunció que los secretarios de Estado llamaron a retomar las negociaciones este miércoles 3 de junio a las 10:00 am, para tratar sus demandas principales que son la abrogación de la Ley General del ISSSTE del 2007, derogar la reforma educativa y la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y un incremento del 100% salarial.

La representación disidente también criticó la respuesta de las autoridades a las manifestaciones del pasado lunes, así como los de represión en contra del magisterio, incluso, calificó como una provocación la colocación de vallas para rodear el Zócalo capitalino.

Mientras se realizaba esta mesa de negociación, miles de maestros se mantienen en plantón en las calles que rodean el Zócalo capitalino; en tanto que otro grupo intensificó las movilizaciones con el cierre de vías principales como Circuito Interior y Paseo de la Reforma, donde causaron algunos destrozos y derribaron algunas figuras monumentales que fueron colocadas para el mundial de futbol.

Al ser cuestionados sobre estos actos, Elvira Veleces, secretaria general de la sección 14 de Guerrero, enfatizó que esto “es una muestra de lo que se puede venir si es que el movimiento de la CNTE quiere intensificar las manifestaciones, que con esta respuesta va a causar más indignación a los compañeros”.

Acciones en otros estados

Por otro lado, medios locales reportaron que maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) trataron de ingresar la mañana de ayer al Congreso estatal sin éxito, aunque se suspendió la sesión de ayer, además de que realizaron destrozos en algunos vehículos estacionados en la zona. También se reportó el bloqueo de carriles de la Autopista del Sol.

Se dijo que estas acciones fueron en respuesta a las agresiones que sufrieron dos de sus integrantes el pasado lunes durante los enfrentamientos en la Ciudad de México, donde uno de ellos perdió un ojo.

Mientras que Oaxaca y Chiapas, integrantes de la CNTE tomaron los centros comerciales de la zona metropolitana y dieron paso libre en casetas.

Gobierno pide liberar vialidades

A través de un mensaje en redes sociales, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que el gobierno federal mantiene su voluntad de mantener un diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para atender sus demandas.

Acompañada del secretario de Educación, Mario Delgado, y del director general del ISSSTE, Marti Batres, la titular de Segob aseguró que las mesas de negociación seguirán este miércoles para avanzar en los trabajos y se espera que la Coordinadora Nacional designe a sus representantes para participar en ellas.

A su vez, pidió evitar el cierre de planteles educativos, así como las afectaciones al libre tránsito de la ciudadanía derivadas de bloqueos, pues aseveró que el Gobierno de México respeta plenamente la manifestación pacífica, pero también el derecho al libre tránsito de la población.

En este contexto, justificó el bloqueo para ingresar al Zócalo al asegurar que las maniobras que realizan grúas para el manejo de estructuras y trabes de gran peso, no hace posible ocupar el Zócalo de la Ciudad de México para una concentración, situación que fue informada previamente a los maestros. Añadió que, para evitar riesgos a las personas, se colocaron vallas.

Incluso, llamó a los liderazgos de la CNTE a ser responsables y evitar poner en peligro a sus representados.

Rechazó cualquier acto de provocación, violencia y vandalismo.