Peso mexicano avanza frente al dólar por segundo día con la atención en los diálogos sobre el T-MEC

El peso mexicano se apreció frente al dólar en este martes. La divisa local ganó terreno por segunda jornada consecutiva en un mercado que sigue atento a los esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio y a las conversaciones comerciales de México con Estados Unidos.

El tipo de cambio terminó la sesión en el nivel de 17.3970 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.4284 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para la moneda una ganancia de 3.14 centavos o de 0.18 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.4377 unidades y un nivel mínimo de 17.3755. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, subía 0.22% a 101.17 puntos.

Trump cumple amenaza

Estados Unidos bombardeó Irán después de que el presidente Donald Trump ⁠afirmó que el país pagará muy caro la muerte de ⁠varios soldados estadounidenses, en un ataque. Irán lanzó ataques en contra de instalaciones de Estados Unidos en Baréin, Kuwait y Jordania.

Sin embargo, los operadores siguen atentos a la información sobre esfuerzos diplomáticos de países mediadores que buscan el regreso del diálogo. Sin claridad sobre el rumbo que tomará el conflicto, el dólar avanzó ligeramente contra sus pares de países desarrollados.

Acercamiento sobre el T-MEC

La apreciación del peso se dio ante una reanudación de las conversaciones comerciales entre México y Estados Unidos para revisar el T-MEC. La tercera ronda de negociaciones ⁠se produce un día después de que Washington informó sobre nuevos aranceles para Canadá.

La plática bilateral de hoy y el jueves es el primer acercamiento formal sobre los cambios del acuerdo desde que Donald Trump se negó, el 1 de julio, a prorrogar el pacto vigente desde hace seis años, lo que abrió un proceso para su expiración en un plazo de 10 años.

"Un deterioro adicional en el entorno geopolítico o noticias sobre las negociaciones comerciales podrían elevar la volatilidad del tipo de cambio, dijo Kapital Grupo Financiero, mientras que los expertos de Capitaria identificaron un rango neutral de 17.30 a 17.64 unidades.