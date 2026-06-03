Sheinbaum descarta reunirse con la CNTE y caer en provocaciones; asegura que no habrá represión

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este miércoles reunirse por ahora con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y aseguró que el diálogo con el magisterio continuará a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Considero en este momento que no es pertinente esta reunión”, declaró la presidenta en su habitual conferencia mañanera.

Aseguró que ambos funcionarios cuentan con toda su confianza y facultades para alcanzar acuerdos con el magisterio.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la primera mandataria afirmó que las mesas de negociación permanecen abiertas, pero advirtió que su gobierno no caerá en “provocaciones” ni responderá con represión ante las protestas y movilizaciones realizadas por integrantes de la coordinadora.

Sheinbaum Pardo señaló que existen demandas legítimas por parte del magisterio, aunque reconoció que no todas pueden resolverse debido a limitaciones presupuestales.

“Hay demandas legítimas y también hay la posibilidad de cumplirlas todas o no, porque a lo mejor no se puede”, dijo.

Destaca acuerdos y cambios en pensiones

La jefa del estado mexicano recordó que ya sostuvo reuniones con integrantes de la CNTE en Chiapas, donde incluso se firmaron acuerdos junto con el gobernador de la entidad.

Asimismo, destacó que su administración trabaja en nuevos esquemas para mejorar las pensiones de los docentes a través del Fondo de Pensiones para el Bienestar y mecanismos que acerquen las jubilaciones al régimen previo.

También reiteró los cambios realizados al sistema de movilidad docente derivado de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM).

“Lo que más les afectaba era la movilidad de una escuela a otra y eso prácticamente desapareció”, afirmó.

Acusa provocaciones y vandalismo

La titular del Ejecutivo federal cuestionó las recientes protestas de grupos de la CNTE, particularmente aquellas en las que se registraron daños materiales y manifestantes con el rostro cubierto.

“Muy distinto las manifestaciones de los maestros de la CNTE de hace muchos años a las que estamos viviendo ahora, en donde deciden actuar con palos, romper vidrios”, expresó.

La mandataria consideró que las movilizaciones buscan generar un escenario de confrontación previo al Mundial de Futbol.

Reiteró que el diálogo con los maestros continúa abierto y llamó a los grupos movilizados a privilegiar las negociaciones.

“¿Por qué romper vidrios cuando está abierta la puerta de una negociación?”, cuestionó.