Gobierno de México refrenda diálogo con la CNTE; reanudarán mesas de trabajo este miércoles

El Gobierno de México mantendrá abierta la vía del diálogo "permanente, respetuoso y constructivo" con maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

La secretaria de Gobernación confirmó que, bajo la premisa de privilegiar la vía institucional y el respeto mutuo, el diálogo iniciado este martes tendrá continuidad formal el miércoles a las 10:00 horas en la sede gubernamental.

A través de un mensaje en video difundido en redes sociales, Rodríguez Velázquez detalló que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP), junto con la dirección general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), han manifestado su total voluntad para continuar en mesas de trabajo destinadas a revisar y atender las demandas del magisterio.

Sin embargo, Rodríguez Velázquez hizo un llamado enérgico a mantener abiertos los canales de comunicación con el fin de evitar el cierre de planteles escolares en la recta final del ciclo escolar, así como los bloqueos que obstruyen el libre tránsito de la ciudadanía.

"Respetamos plenamente la manifestación pacífica, pero también el libre tránsito de la población que está viendo afectados sus derechos", indicó la titular de Segob respecto a las recientes movilizaciones de la CNTE.

Al referirse al cerco en el primer cuadro de la capital, la secretaria aclaró que, por razones de protección civil y debido a las maniobras de grúas pesadas con estructuras de gran volumen, no era posible ocupar el Zócalo de la Ciudad de México para una concentración masiva, situación que fue debidamente informada al magisterio.

"Para evitar poner en riesgo a las personas, se colocaron vallas. Apelamos a los liderazgos responsables. Un buen líder evita a toda costa poner en peligro a sus representados", subrayó Rodríguez Velázquez, al tiempo que condenó cualquier acto de provocación, violencia, vandalismo o el uso de artefactos como cohetones, petardos y marros.

Aseguró que la vía correcta para la solución de conflictos es el diálogo y la concertación. Además, exhortó a las maestras y maestros de la CNTE a continuar el intercambio directo en mesas de trabajo. "Hay dos mesas técnicas propuestas para trabajar. Esperamos que tomen la decisión para nombrar a sus representantes", señaló.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reiteró el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum para cumplir con la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), una de las principales demandas de la coordinadora.

Delgado invitó formalmente a los maestros a instalar una mesa técnica conjunta para definir una nueva iniciativa y asegurar "que en esta reforma los derechos de los trabajadores de la educación estén garantizados y haya absoluta transparencia".

En su intervención, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, manifestó la total disposición de la dependencia para continuar con la transformación de la institución y elevar la calidad de los servicios médicos. Asimismo, abrió la puerta para estudiar y acordar lineamientos que permitan avanzar de forma gradual en el fortalecimiento de las "políticas solidarias y públicas en las diversas áreas de nuestras prestaciones".