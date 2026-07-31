Santander ofrece 1,900 millones de euros por el 10% restante de su filial brasileña

El banco español Santander ofreció adquirir mediante un canje de acciones la participación restante de alrededor del 10% que aún no posee en su filial brasileña, por unos 1,900 millones de euros (2,190 millones de dólares), informó el jueves.

Santander Brasil ⁠presentó el miércoles su beneficio trimestral y su ⁠rentabilidad más débiles desde finales de 2023, por debajo de las expectativas del mercado, en un contexto de estrechamiento de los márgenes crediticios y mayores provisiones para préstamos incobrables.

El mayor banco de la zona euro por valor de mercado dijo que la oferta será voluntaria, no busca excluir a Santander Brasil de bolsa y no está sujeta a una condición mínima de aceptación.

El canje de acciones propuesto por Santander implica una prima del 15% sobre el precio de cierre de Santander Brasil del jueves.

Analistas de JP Morgan ‌califican la oferta ​de "decepcionante"

Santander aumentó su participación en su filial brasileña en 2014 mediante una operación que también podría haber incluido todas las acciones restantes. El banco anunció en 2023 la exclusión de bolsa de su filial mexicana.

JP Morgan dijo en una nota que la oferta era "decepcionante e inferior a la prima inicial del 20% ofrecida en 2014".

Aunque se esperaba una oferta desde la OPA de 2014, "no estamos seguros de que el mejor momento sea justo después de unos resultados muy débiles", dijo el bróker, dado que el ciclo crediticio podría empeorar en Brasil.

Sin embargo, también señaló que la operación podría ser bien recibida por los accionistas de Santander, especialmente porque el banco considera que la filial podría alcanzar para 2028 una rentabilidad sobre el capital tangible —una medida de rentabilidad— superior a 20 por ciento.

La matriz española podría emitir 156 millones de acciones nuevas

Santander dijo que se esperaba que la operación incrementara el beneficio por acción en aproximadamente un ⁠0.5% a partir de 2028 y el valor contable tangible ⁠por acción en alrededor de un 0.6%, mientras que ⁠tendría un impacto neutro en la ratio de capital.

Si se presentan a la oferta todas las acciones en manos ⁠de minoritarios, la matriz española emitirá unos 156 millones de acciones nuevas, equivalentes a cerca del 1.1% de su capital social actual.

En un comunicado, la presidenta de Santander, Ana Botín, dijo que Brasil ofrecía "grandes oportunidades de crecimiento rentable".

A las 10:24 GMT, las acciones de la matriz Santander subían un 1.42%, frente al avance del 0.86% del selectivo español IBEX 35.

Las acciones de la filial brasileña, que salió a bolsa en São Paulo en 2009, cerraron el jueves con una caída del 1.48%, antes del anuncio.

En lo que va de año, acumulaban un descenso de más del ⁠21%, frente al avance de casi el 10% del índice bursátil brasileño de referencia Bovespa.