Francia, Alemania y Reino Unido están en contacto con España por la emergencia migratoria en Ceuta

Francia está ⁠en contacto con las autoridades españolas y ⁠marroquíes en relación ⁠con el gran número de migrantes que han cruzado desde Marruecos a Ceuta, informó este viernes el entorno del presidente francés, Emmanuel Macron.

Francia está dispuesta a ayudar a España si fuera necesario, incluso a través de la agencia europea de fronteras y guardacostas Frontex, afirmaron, ⁠y añadieron que ⁠Macron ⁠pidió al ministro del Interior, ⁠Laurent Núñez, que reforzara los controles en las fronteras con España.

El canciller alemán celebra la intención de España de no admitir migrantes irregulares

⁠El ⁠canciller de Alemania, Friedrich ⁠Merz, dijo este viernes que acogía con satisfacción la intención de España de no permitir la entrada de migrantes irregulares en el continente europeo.

El Gobierno alemán estaba en ⁠contacto ⁠con ⁠el español sobre este ⁠asunto, añadió.

Comisión Europea está en contacto con Marruecos

La Unión ⁠Europea está en contacto con las autoridades marroquíes para ⁠resolver la crisis relacionada ⁠con el gran número de migrantes que han cruzado al enclave español de Ceuta, dijo el viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"(La comisaria) Dubravka Suica está en contacto con su par marroquí. Confío en que nuestra estrecha colaboración con Marruecos contribuya a obtener resultados concretos", dijo Von der ⁠Leyen en ⁠una publicación ⁠en la red social X.

Calificó ⁠de "inaceptables" las imágenes que llegan desde Ceuta.

"No podemos ‌permitir que nadie entre en nuestra Unión sin respetar nuestras normas", añadió.

El primer ministro británico dice que la situación es preocupante

El primer ministro de ⁠Reino Unido, Andy Burnham, ⁠dijo este viernes que la situación en España en relación con los cruces de migrantes es "preocupante", y que su Gobierno se había puesto en contacto con Madrid para comprender ⁠las implicaciones ⁠y ⁠ofrecer su apoyo.

INFORMACIÓN EN PROCESO...