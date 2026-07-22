Santander eleva 17% su beneficio en el segundo trimestre gracias a España y Reino Unido

Santander informó este miércoles que su ganancia neta ⁠ordinaria aumentó un 17% interanual en el segundo trimestre, ya que el incremento de los ingresos y los buenos resultados en España y Reino Unido compensaron el aumento de las provisiones en Argentina y Brasil.

La mayor entidad crediticia ⁠de la zona del euro por capitalización bursátil registró una ganancia neta ordinaria de 3,770 millones de euros (4,300 millones de dólares), ligeramente por encima de los 3,750 millones de euros previstos.

Teniendo en cuenta los gastos de reestructuración de 250 millones de euros relacionados con la adquisición de TSB en Reino Unido, cerrada a finales de abril, la ganancia neta atribuible del grupo aumentó un 3%, hasta los 3,520 millones de euros.

Las acciones de Santander retrocedían un 1.04% en la Bolsa de Madrid a las 07:41 GMT, mientras que el selectivo IBEX 35 caía un 0.40 por ciento.

la diversificación, una "fortaleza", dice la presidenta

La diversificación, una "fortaleza", dice Ana Botín

Las provisiones totales aumentaron un 13%, hasta los 3,350 millones de euros, en línea con las previsiones, tras un incremento del 13% en Brasil, uno de sus principales mercados, donde el ritmo de los recortes de tasas se ha ralentizado, lo que ha generado presión sobre la morosidad, y después de que las provisiones por deterioro se duplicaran en Argentina.

"Nuestra diversificación de negocios, geográfica y de balance, junto con un equipo que ha demostrado una ejecución disciplinada y una gestión prudente del riesgo, siguen siendo nuestras fortalezas en un entorno de mayor incertidumbre geopolítica", dijo en un comunicado la presidenta ejecutiva del Santander, Ana Botín.

Durante décadas, la diversificación de Santander en diez mercados principales ha protegido al banco de las desaceleraciones económicas en regiones concretas, pero lo ha dejado expuesto a depreciaciones cambiarias, especialmente en América Latina.

Recientemente, ha decidido expandirse en los principales mercados desarrollados con ⁠las adquisiciones de TSB en Reino Unido y Webster en Estados Unidos, ⁠lo que espera que contribuya a aumentar sus ganancias ⁠en más de un 40% en los próximos tres años, hasta superar los 20,000 millones de euros.

Santander reafirma ⁠sus objetivos

La ganancia neta en España, su mayor mercado, aumentó un 12% interanual en el trimestre gracias al incremento de los préstamos, y se incrementó un 47% en Reino Unido.

Los ingresos aumentaron un 9% en el segundo trimestre, superando el incremento del 2% en los costos totales y permitiendo al banco mantener su ratio de eficiencia en el 42.8%, igual que en el trimestre anterior.

Reafirmó sus objetivos para 2026-28, que para 2026 incluyen un crecimiento de los ingresos de un dígito medio y una reducción de los costos en euros constantes, mayores beneficios y un ⁠coeficiente de capital del 12.8-13 por ciento.

Cerró el mes de junio con un coeficiente de capital básico de nivel 1 del 14% tras la adquisición de TSB.